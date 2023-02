Il Vigasio vince di misura, ora il Lavis deve segnare due gol

Per guadagnarsi uno storico accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti il Lavis dovrà segnare due gol e battere il Brian Lignano: dopo lo 0-0 di mercoledì scorso sul campo del Vigasio, infatti, i rossoblù hanno riposato, con gli scaligeri che hanno espugnato il Friuli con uno 0-1 che ha estromesso anzitempo il team della cittadina adriatica. Stefano Manfioletti, mister del Lavis

Nell'ultimo match del triangolare triveneto, previsto mercoledì 1 marzo al Mario Lona di Lavis, i ragazzi di Stefano Manfioletti dovranno quindi cogliere i tre punti, evitando un 1-0 che qualificherebbe il Vigasio in virtù del gol segnato in trasferta. In caso di arrivo a pari punti, infatti, si terrà conto nell'ordine di differenza reti, gol segnati complessivamente, gol segnati in trasferta.

Le partite del triangolare

Mercoledì 15 febbraio: Vigasio - Lavis 0-0

Mercoledì 22 febbraio: Brian Lignano - Vigasio 0-1

Mercoledì 1 marzo: Lavis - Brian Lignano

Classifica

Vigasio 4 (2 partite giocate)

Lavis 1 (1 partita giocata)

Brian Lignano 0 (1 partita giocata)