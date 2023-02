Dro Cavedine all'esame Benacense, a Trento doppia stracittadina

C'è all'orizzonte un esame probante per il Dro Cavedine, lanciata quanto sorprendente capolista della Promozione: i ragazzi di Claudio Ischia sono infatti attesi dalla Benacense 1905, terza forza del torneo e miglior attacco con ben 45 gol messi a segno. Sulla carta più semplice l'ostacolo sulla strada dell'inseguitrice Aquila Trento, impegnata nel derby casalingo con il Gardolo penultimo della fila. Sarà stracittadina anche a Mattarello, dove Ravinense e Calisio proveranno a ripartire dopo i recenti stop. Si giocherà per inserirsi nell'alta classifica al Mutinelli, dove Alense e Rotaliana vorranno bissare le vittorie della prima di ritorno. Diego Berasi e la Benacense proveranno a stoppare la capolista

A Campodenno sarà incrocio di metà classifica, con Bassa Anaunia e Settaurense 1934 che volgono lo sguardo verso l'alto. Tra Condinese e Fiemme sarà scontro salvezza, anche alla luce delle incognite su quante formazioni retrocederanno, mentre il Sacco San Giorgio riceve un Borgo obbligato a fare risultato. La seconda di ritorno, però, prenderà il via sabato sera dal sintetico di via Pomerio: il tentennante Nago Torbole di Franco Azzolini non potrà fallire l'appuntamento da tre punti contro il fanalino di coda Porfido Albiano.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ALENSE - ROTALIANA

Michele Armellini di Arco Riva

Vitantonio Diviccaro di Trento

Denis Stefani di Arco Riva

AQUILA TRENTO - GARDOLO

Mattia Chemotti di Arco Riva

Massimiliano Baccini di Arco Riva

Danilo Coppola di Trento

BASSA ANAUNIA - SETTAURENSE 1934 (a Campodenno)

Simone Pandini di Bolzano

Markus Santa di Bolzano

Fabian Schroffenegger di Merano

BENACENSE 1905 - DRO CAVEDINE CALCIO 2022

Alessandro Piccoli di Rovereto

Tommaso Menolli di Rovereto

Simone Bonazza di Trento

CONDINESE - FIEMME

Medi Danaj di Arco Riva

Emanuele Marchi di Arco Riva

Andrea Amistadi di Arco Riva

NAGO TORBOLE - PORFIDO ALBIANO (sabato, ore 20.30)

Simone Moser di Trento

Antonio Benvenuto di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

RAVINENSE - CALISIO

Luca Maria Di Paolo di Merano

Alessandro Salerno di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

SACCO SAN GIORGIO - BORGO

Alessio Salladina di Trento

Alessio Guerrieri di Trento

Emanuele Solimeno di Trento

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE