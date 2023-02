La parata di Froner, i gol decisivi di Pancheri e Kumrija

L'impresa della settimana, meritevole del gradino più alto del podio di Eccellenza, è sicuramente quella della ViPo Trento, che deve ringraziare anche il proprio giovane portiere. Accorciano sulla vetta intanto Lavis e Anaune Val di Non.

1. Massimo Froner (ViPo Trento)

Minuto 90 del confronto tra i ragazzi di mister Marco Girardi e la capolista Mori Santo Stefano: dopo il vantaggio collinare di Allassane Compaore, il momentaneo pari lagarino di Nicola Cescatti e il nuovo allungo azulgrana di Ledion Marku, il risultato è sul 2 a 1, quando la punta ospite Kevin Marchione si porta sul dischetto, ma il portiere di casa riesce a neutralizzare la conclusione. L'eroe della vittoria a sorpresa della compagine di Villazzano e Povo, quindi, è l'estremo difensore classe 2004 ex Trento.

2. Andrea Pancheri (Lavis)

Per i rossoblù di mister Stefano Manfioletti, impegnati in casa con il Lana, era fondamentale cominciare nel migliore dei modi l'intensa settimana che sarebbe poi proseguita con le attese trasferte di Vigasio in Coppa Italia e di San Giorgio per il big match di campionato. A risolvere la complicata sfida con i ragazzi di Hugo Pomella, un guizzo del capitano, bravo nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto e nel mettere in rete la rete decisiva.

3. Genci Kumrija (Anaune Val di Non)

Dopo il botta e risposta tra Fabio Bertoldi e Nicolò Biscaro, il confronto tra la pericolante Strada del Vino e i ragazzi di Filippo Moratti sembrava indirizzato verso la spartizione della posta. A decidere il match di Cortaccia a circa un quarto d'ora dalla fine ci ha così pensato la punta ex Dro Alto Garda e Mezzocorona, che ha regalato ai nonesi tre preziosi punti, utili per riagguantare il quinto posto in classifica a pari merito con il Termeno, che domenica sarà ospite dei gialloblù.

