Nella ventitreesima giornata del girone C di Serie D, la Virtus Bolzano torna alla vittoria dopo oltre due mesi espugnando il campo del Caldiero Terme per 2-1. I biancorossoverdi vanno sotto nel primo tempo, poi la ribaltano con i gol di Bounou ed Elis Kaptina: terzo posto in classifica, a pari con l’Adriese.

PRIMO TEMPO – Prima del fischio d’inizio le due squadre si raccolgono per un minuto di silenzio, ricordando le vittime del terremoto tra Turchia e Siria. All’8’ Cremonini ci prova da fuori con un tiro debole, facile tra le braccia del portiere avversario. È il Caldiero però a mantenere in mano il pallino del gioco e a creare maggiori grattacapi dalle parti di Bucosse. Lo stesso portiere dei bolzanini si rende protagonista di un intervento plastico sulla conclusione di Viviani al 15’. Al 22’ è Sinn, dall’altro lato, a proporsi con i tempi giusti: il suo sinistro però si alza eccessivamente sopra la traversa di Kuqi. Al 24’ la Virtus Bolzano sciupa una ghiotta chance in contropiede: scambio in area tra l’esordiente Centazzo e Elis Kaptina, intercettato sul più bello da un difensore di casa. Il gioco si ferma per 5 minuti dopo un colpo alla testa di Busetto, rientrato con una fasciatura vistosa. Al 37’ si concretizza il vantaggio veneto: Baldani, dai 25 metri, sorprende un colpevole Bucosse su punizione. Decisivo il forte vento, che ha in parte ingannato l’estremo difensore ospite.

SECONDO TEMPO – Pronti, via e la ripresa comincia con un brivido per i bolzanini: traversone in area che trova fuori tempo Bucosse, bravo a rimediare al suo errore con la conseguente parata su Boldini. Sulla trequarti il neoentrato Osorio serve capitan Kaptina, che non agevolato dal rimbalzo calcia alle stelle. È Simic al 57’ a provare un potente diagonale che sfila a pochi centimetri dal palo. Prende campo la Virtus, mentre il Caldiero mantiene il baricentro basso optando per le ripartenze. La miglior occasione del secondo tempo per i veneti è sui piedi di Manarin che spara a lato, tutto solo, a due passi dalla porta. Alla mezz’ora della ripresa i bolzanini trovano il meritato pareggio: Kicaj conclude, chiamando all’intervento Kuqi, che però di fatto favorisce il colpo di testa di Bounou, lesto ad appoggiare la sfera in porta. Il finale è nervoso, aperto a ogni scenario. Dopo un paio di imbucate non riuscite, al minuto 87 la Virtus si affida all’estro del suo capitano: Elis Kaptina prende palla dai 20 metri, calciando improvvisamente sul secondo palo. La traiettoria finisce in buca d’angolo, permettendo alla Virtus di tornare a sorridere dopo due mesi d’astinenza.

Il tabellino

CALDIERO-VIRTUS BOLZANO 1-2

RETI: 37' pt Baldani, 30' st Bounou, 42' st Elis Kaptina

CALDIERO (4-4-1-1): Kuqi, Zanazzi, Rossi, Baldani, Cinel, Cherubin (20' st Marini), Cordioli (20' st Pimazzoni), Viviani (15' st Battistini), Boldini, Manarin, Righetti

VIRTUS BOLZANO (4-4-2): Bucosse, Kicaj, Kavcic, Busetto, Sinn, Simic, Centazzo (32' st Nicotera), Cremonini (21' st Bounou), Arnaldo Kaptina, Okoli (8' st Osorio), Elis Kaptina.

ARBITRO: Striamo di Salerno

NOTE: ammoniti Bounou, Arnaldo Kaptina, Rossi, Kicaj. Recuperi: 4'pt, 5'st. Angoli: 5-5