Big match a Mattarello, la battistrada attende il Sacco

Dopo l'antipasto rappresentato dai due recuperi dell'ultima di andata, il campionato di Promozione è pronto a ripartire a pieno regime con la prima giornata del girone di ritorno. La capolista a sorpresa, ovvero il neonato Dro Cavedine 2022, si appresta a ricevere la visita del Sacco San Giorgio (compagine che nella seconda metà dell'andata ha avuto poche eguali), mentre la più diretta inseguitrice Aquila Trento viaggerà alla volta della Valsugana, dove troverà un Borgo ferito dalla sanguinosa sconfitta interna nel recente scontro diretto con la Condinese. Nicola Laratta e la Ravinense puntano al sorpasso sulla Benacense

Il big match andrà in scena però a Mattarello: la Ravinense (quarta in classifica) ospita la Benacense 1905 (terza con un punto di margine) per 90' che si prospettano emozionanti anche in virtù dei due superlativi attacchi di cui dispongono le formazioni di mister Nicola Laratta (che potrà sfoderare anche il neoacquisto Matteo Pecoraro) e Massimiliano Ceraso. Vorranno accorciare le distanze tre compagini che inseguono, tutte impegnate in casa: la Rotaliana ospita il Fiemme, l'Alense attende l'inguaiato Nago Torbole, la Settaurense 1934 se la vedrà con un Calisio ripartito col freno a mano tirato.

Intanto a Campodenno non potrà rimandare l'appuntamento con i tre punti la Bassa Anaunia, che però dovrà fare attenzione ad un Porfido Albiano poco propenso all'arrendersi facilmente, mentre a Melta sarà scontro diretto tra la penultima della classe Gardolo e una Condinese che vuole proseguire nella risalita dopo il blitz di Borgo.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ALENSE - NAGO TORBOLE

Jacopo Ricci di Rovereto

Luca Schmid di Rovereto

Mattia De Bortoli Morandi di Arco Riva

BASSA ANAUNIA - PORFIDO ALBIANO (a Campodenno)

Samuele Benini di Arco Riva

Omar Franceschetti di Arco Riva

Marcantonio Giannone di Arco Riva

BORGO - AQUILA TRENTO

Alessandro Piccoli di Rovereto

Giuliano Gasperini di Trento

Marjo Mehilli di Trento

DRO CAVEDINE 2022 - SACCO SAN GIORGIO

Marco Claus di Trento

Lorenzo Santini di Arco Riva

Tommaso Menolli di Rovereto

GARDOLO - CONDINESE

Fabio Pintarelli di Bolzano

Gianluca Testa di Merano

Marco Mulachiè di Bolzano

RAVINENSE - BENACENSE 1905

Alessandro Lorenz di Trento

Marco Nasca di Trento

Vitantonio Diviccaro di Trento

ROTALIANA - FIEMME

Michael Corradini di Bolzano

Stefano Montagnani di Bolzano

Manfredi Minniti di Merano

SETTAURENSE 1934 - CALISIO

Alessio Guerrieri di Trento

Emanuele Solimeno di Trento

Andrea Canali di Trento

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE