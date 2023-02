L'avventura nazionale del Lavis comincerà da Vigasio

Prenderà il via mercoledì 15 febbraio da Vigasio la prima storica avventura al di fuori dei confini regionali per il Lavis. Oggi, infatti, la formazione veronese ha battuto ai calci di rigore il Camisano, conquistando la Coppa Italia del Veneto. La festa del Lavis per la conquista della Coppa Italia regionale

La seconda gara del triangolare triveneto si terrà mercoledì 22 febbraio: gli udinesi del Brian Lignano se la vedranno con la perdente della prima gara (o in caso di pareggio con il Vigasio), poi il primo marzo si completerà il gironcino. Con i friulani, ovviamente, la compagine rossoblù di mister Stefano Manfioletti (oggi sugli spalti di Montebello Vicentino per seguire la finale veneta) giocherà tra le mura amiche del Mario Lona.

Chi vincerà il triangolare, accederà ai quarti di finale del tabellone nazionale per affrontare la vincente del gironcino dell'Italia nordoccidentale che vede ai nastri di partenza i lombardi del Cast Brescia, i piemontesi dell'Alba Calcio (Cuneo) e i liguri dell'Imperia.