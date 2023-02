Südtirol inarrestabile, Pisa superato

Nella 23esima giornata, quarta del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, l’FC Südtirol si traveste da corsaro ed espugna anche il campo del Pisa. I biancorossi, impegnati sul terreno dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani si impongono per 1-0. La gara si sblocca all’11’ quando Odogwu conquista un calcio d’angolo sulla sinistra. Dalla bandierina Casiraghi disegna una parabola sul primo palo dove Belardinelli anticipa Barba e di testa la gira alle spalle di Nicolas. Primo centro in campionato e tra i professionisti per il centrocampista biancorosso. I biancorossi giocano poi con grande saggezza e diligenza e conducono in porto la terza quarta vittoria di fila, quinta nelle ultime sei partite. Sabato prossimo, 11 febbraio, nella 24sima giornata, quinta giornata di ritorno l’FC Südtirol tornerà in casa, allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare il Como. Calcio d’inizio alle ore 14.00.

IN CAMPO

Mister Luca D’Angelo schiera il Pisa con il 4-3-2-1 ad albero di Natale: Nicolas tra i pali, in difesa Esteves, Rus, Barba e Beruatto, in mezzo al campo Tourè, De Vitis e Nagy con Gliozzi e Morutan dietro a Moreo. Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con un 4-4-2 Poluzzi tra i pali, in difesa Celli, Zaro, Masiello e Col; in mezzo al campo Casiraghi, Tait, Belardinelli e Siega, in avanti Rover e Odogwu.

LIVE MATCH



Primo tempo

04’ La prima conclusione degna di nota è di Nagy; sinistro da fuori, palla sul fondo.

11’ Odogwu conquista il calcio d’angolo sulla sinistra. Dalla bandierina Casiraghi disegna una parabola sul primo palo dove Belardinelli anticipa Barba e di testa la gira alle spalle di Nicolas. Primo centro in campionato (e tra i professionisti) per il centrocampista biancorosso.

27’ Sponda in area di Gliozzi, conclusione di Moreo, palla fuori di poco.

34’ Tiro-cross di De Vitis dalla destra, la palla sorvola la traversa.

Secondo tempo

10’ Tiro di Morutan, deviato in area, Poluzzi para a terra ed evita l’angolo.

16’ Check var: conclusione su punizione dalla trequarti di Rus, il destro del difensore romeno supera la barriera e viene respinto con uno straordinario riflesso dal portiere aiutato anche da palo e traversa.

34’ Conclusione velenosa da fuori area di Morutan, respinge Poluzzi con i pugni.

35’ M. Tramoni non sfonda centralmente, poi va al cross sul primo palo Esteves. Blocca Poluzzi.

42’ Punizione da limite di Morutan, palla tra le braccia di Poluzzi.

43’ Conclusione di Casiraghi, respinge la retroguardia pisana.

Tabellino

PISA SC - FC SÜDTIROL 0-1 (0-1)

RETE: 11’ pt Belardinelli (FCS)

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Rus, Barba, Beruatto (37’ st L. Tramoni); Tourè (6’ st Gargiulo), De Vitis (6’ st M. Tramoni), Nagy (27’ st Mastinu); Gliozzi, Morutan; Moreo (27’ st Masucci)

A disposizione: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Hermannsson, Zuelli, Sussi, Calabresi.

Allenatore: Luca D’Angelo

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, De Col; Casiraghi (44’ st Vinetot), Tait, Belardinelli, Siega (18’ st Larrivey); Rover (18’ st Carretta), Odogwu (30’ st Eklu; 44’ st Fiordilino).

A disposizione: Minelli, Dregan, Berra, Cissé, Pompetti, Giorgini, Schiavone.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

ASSISTENTI: Davide Miele di Torino e Antonio Vono di Soverato

IV UFFICIALE: Gabriele Sacchi di Macerata.

VAR: Antonio Di Martino

AVAR: Andrea Colombo

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 12°, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 15’ st Siega (FCS), 23’ st Larrivey (FCS), 25’ st Rus (P). 37’ st Poluzzi (FCS) e Gliozzi (P), 90’+1’ Mastinu (P) e Belardinelli (FCS).

Angoli: 6-5 (3-4). Recupero: 1’+ 6’