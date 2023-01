Il Südtirol mata anche la Reggina: 2-1 al Druso

Nella ventiduesima giornata, terza del girone di ritorno, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli, dopo i successi con il Brescia e a Venezia, sono tornati sul terreno di casa allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare gli amaranto calabresi guidati da Filippo “Pippo” Inzaghi e secondi in classifica alle spalle della capolista Frosinone.

L’FC Südtirol, con una prestazione da incorniciare ha colto il meritato successo, terzo di fila, grazie al 2-1 finale.

La gara su sblocca al 37’: azione prolungata dei padroni di casa, doppia respinta della difesa ospite, palla sui piedi di Rover che imbecca Tait sulla destra, il capitano restituisce palla al compagno, pronto a mettere in mezzo dal fondo e, da centro area, di destro, Odogwu appoggia in rete: 1-0 e settimo centro stagionale personale. Una manciata di minuti più tardi, gli ospiti pervengono al pareggio. Corre il 42’ quando la difesa di casa allontana, Menez intercetta da fuori area e fa partire un destro di collo pieno con la palla che si insacca all'incrocio dei pali alla destra di Poluzzi, che non può arrivarci: 1-1.

La gara si decide nella ripresa, al 40’: angolo dalla destra di Casiraghi, perfetto colpo di testa di Odogwu in mischia in area, palla sotto la traversa: 2-1. Ottavo gol in campionato per Odogwu, seconda doppietta dopo quella con il Cagliari per festeggiare alla grande il suo 32° compleanno.

La cronaca

Mister Pippo Inzaghi schiera la Reggina con il 4-3-3, davanti al portiere Contini, la difesa con Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, in mezzo al campo Fabbian, Crisetig, Hernani, di punta Canotto, Gori, Ménez.

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con un 4-4-2: Poluzzi tra i pali, in difesa Celli, Masiello, Zaro e Curto, a centrocampo Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino, in avanti Mazzocchi e Odogwu.

Primo tempo

04’ Azione prolungata dei padroni di casa: Mazzocchi ci prova due volte, ma prima viene murato e poi ostacolato, sugli sviluppi ci prova Celli dal limite dell'area, palla sul fondo.

16’ Punizione dalla sinistra: Hernani calcia sopra la traversa.

20’ Primo corner ospite battuto corto, palla sul secondo palo, conclusione di Menez, palla respinta dalla traversa, riprende Pierozzi che si libera e conclude chiamando Poluzzi alla respinta in corner

21’ Menez per Pierozzi che calcia con forza a mezza altezza, palla sul fondo.

37’ Azione prolungata dei padroni di casa, doppia respinta della difesa ospite, palla sui piedi di Rover che imbecca Tait sulla destra, il capitano restituisce palla al compagno, pronto a mettere in mezzo dal fondo e, da centro area, di destro, Odogwu appoggia in rete: 1-0 e settimo centro stagionale personale.

42’ quando la difesa di casa allontana, Menez intercetta da fuori area e fa partire un destro di collo pieno con la palla che si insacca all'incrocio dei pali alla destra di Poluzzi, che non può arrivarci: 1-1.

Secondo tempo

07’ Dubbio intervento in area ospite: Cionek tocca Odogwu che finisce a terra, arbitro e Var lasciano correre.

20’ Cross dalla sinistra di Di Chiara, testa di Gori, palla fuori alla destra di Poluzzi.

25’ Angolo dalla sinistra di Casiraghi, Contini smanaccia in corner anticipando le torri di casa.

37’ Annullato gol a Rivas per fuorigioco.

40’ Angolo dalla destra di Casiraghi, perfetto colpo di testa di Odogwu in mischia in area, palla sotto la traversa: 2-1.

Il tabellino

FC SÜDTIROL - REGGINA 2-1 (1-1)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Masiello, Zaro, Curto (1’ st Berra); Rover (33’ st Carretta), Tait, Belardinelli, Fiordilino (33’ st Pompetti); Mazzocchi (1’ st Casiraghi) Odogwu. A disposizione: Minelli, Vinetot, Siega, Eklu, De Col, Marconi, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani (27’ st Liotti); Canotto (19’ st Rivas), Gori (27’ st Cicerelli), Ménez. A disposizione: Aglietti, Colombi, Loiacono, Bouah, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

ASSISTENTI: Domenico Palermo di Bari e Gamal Mokhtar di Lecco

IV UFFICIALE: Mattia Caldera di Como

VAR on site: Alessandro Prontera di Bologna

AVAR on site: Fabiano Preti di Mantova

RETI: 37’ pt 1:0 Odogwu (FCS); 42’ pt 1:1 Ménez (R), 40’ st 2:1 Odogwu (FCS).

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 6°, campo in ottime condizioni.

Su indicazione del Presidente Figc è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa dell’ex Presidente Figc Carlo Tavecchio.

Ammoniti: 15’ pt Zaro (FCS), 28’ pt Curto (FCS), 3’ st Canotto (R), 26’ st Fiordilino (R), 41’ st Fabbian (R)

Espulso dalla panchina al 31’ st Curto (FCS) per doppia ammonizione e dopo il fischio finale Guido, preparatore dei portieri della Reggina.

Angoli: 6-4 (3-2). Recupero: 1’+ 6’