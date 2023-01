Il Südtirol ospita l'ambiziosa Reggina

L’FC Südtirol si appresta a sostenere la seconda gara casalinga del girone di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023. Dopo i successi interni con il Brescia e sul campo del Venezia, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli tornano sul terreno amico dello Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano per incontrare la Reggina, formazione guidata da Filippo Inzaghi, attualmente al secondo posto in classifica in condominio con il Genoa, a sei lunghezze dalla capolista Frosinone. Calcio d’inizio alle ore 14.00 di sabato 28 gennaio. Si tratta di un incontro particolarmente atteso tra due squadre in salute e fortemente motivate. I biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli, quinti in classifica a sette lunghezze dagli amaranto calabresi provengono da due successi: quello casalingo con il Brescia e quello conseguito sabato scorso in trasferta sul terreno del Venezia.

Il solo precedente tra le due squadre risale al 28 agosto 2022, nel match di andata, quando la Reggina si impose per 4-0 grazie alle reti di Fabbian e Majer nel primo tempo, di Pierozzi e Lombardi nella ripresa.

REGGINA

L’allenatore – l’estate scorsa il club calabrese ha deciso di puntare su Filippo “Pippo” Inzaghi, già bomber di lungo corso, nel recente passato al timone di Brescia e Benevento.

In campionato: La Reggina occupa attualmente il secondo posto in classifica, in condominio con il Genoa a quota 39 punti, a sei lunghezza dal Frosinone battistrada e con sei punti di vantaggio sul Bari, quarto della classe e 7 sui biancorossi altoatesini. Gli amaranto calabresi nelle 21 giornate fin qui giocate hanno conquistato 12 successi e 3 pareggi, 6 le sconfitte; 32 reti all’attivo e 18 al passivo, di cui 19 punti (6 vittorie, un pareggio e 2 stop) in trasferta, segnando 11 reti e subendone 7. La formazione di Pippo Inzaghi proviene dal successo interno di sabato scorso contro la Ternana (2-1) arrivato dopo lo stop interno con la Spal (0-1). Prima della sosta, a Santo Stefano, i reggini avevano espugnato Ascoli (0-1). Al “Druso” mancherà Zan Majer, squalificato per un turno.

EX DI TURNO

Tre gli ex, due in maglia amaranto e un biancorosso. Marco Curto ha era nella rosa della Reggina 2018-2019 in serie C, mentre Luigi Canotto faceva parte di quella dell’FCS nell’annata sportiva 2014-2015.