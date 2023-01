Il Levico sprofonda in Laguna

L'ex Trento Aliù rimonta il Levico Terme in pieno recupero e costringe il nuovo tecnico Archimede Graziani alla sconfitta al debutto. La formazione valsuganotta, nonostante un'ottima prima frazione di gara, in cui era passata in vantaggio con Gentile, raccoglie la terza sconfitta consecutiva. La quarta nelle ultime cinque gare. L'Union Clodiense vince 2-1 e ritrova il successo. I trentini, penultimi con 19 punti, nelle prossime tre gare si giocheranno gran parte delle proprie possibilità di mantenere la serie D. Al viale Lido arriveranno Portogruaro e Torviscosa, nel mezzo la trasferta con il Montebelluna. Tutte e tre le squadre nella stessa situazione dei gialloblù.

Cronaca

Levico Terme protagonista di un ottimo primo tempo. Tenace, determinato e corto tra i reparti. Archimede Graziani disegna la sua squadra con un 4-4-2. Amoroso è confermato tra i pali al posto di Rosa. Al centro della difesa ci sono Raggio e Dalla Bernardina, con Masetti sull'out mancino e Gentile sul versante opposto. In mezzo al campo agiscono Rinaldo e Callegari, con Orsega e Ongaro ad agire sugli esterni, mentre in attacco spazio alla coppia Moraschi-Campaore. La Clodiense fatica a trovare il bandolo della matassa. I levicensi passano in vantaggio al 33'. Gentile, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, svetta e spedisce la sfera alle spalle dell’estremo difensore dei padroni di casa. Nella ripresa cresce l'Union Clodiense, con i ragazzi di Graziani a soffrire oltre misura il vento contrario. I granata reagiscono e la rete del pareggio arriva al 76' con Padovan, autore di una grande conclusione al volo in seguito a un corner. In pieno recupero Aliù trova il gol del vantaggio. Nalesso crossa splendidamente per l'ex Trento che di testa svetta più alto di tutti e batte Amoroso per il 2-1 finale.

Domenica prossima i valsuganotti tornano in viale Lido per un match assolutamente da non sbagliare contro il Portogruaro.

Tabellino

UNION CLODIENSE-LEVICO TERME 2-1

RETI: 33' pt Gentile (LT), 31' st Padovan (UC), 46' st Aliù (UC)

UNION CLODIENSE: Zecchin, Marocco (39' st Nalesso), Tinazzi, Serena R. (27' st Calabrese), Munaretto, Cuomo, Tognoni (27' st Padovan), Serena F., Aliù, Fasolo (47' st Calcagnotto), Ouro (16' st Duse). All. Andreucci

LEVICO TERME: Amoroso, Gentile, Masetti, Callegaro, Raggio, Dalla Bernardina, Orsega (25' st Nervo), Rinaldo, Moraschi (45' st Santuari N.), Ongaro, Compaore (37' st Santuari G.). All. Graziani

ARBITRO: Vora di Como

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti Aliù, Fasolo, Marocco (UC)