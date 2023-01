Il Südtirol si impone per 1-0 a Venezia

Nella ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno, l’FC Südtirol si impone in casa del Venezia per 1-0, grazie alla rete di Tait al 31’ della ripresa. I biancorossi, impegnati sul terreno dello Stadio Pierluigi Penzo sull’Isola di Sant’Elena escono con tre importantissimi punti dallo scontro con gli arancioneroverdi lagunari. La gara inizia con 31’ di ritardo a causa di un problema al campo. Primo tempo senza particolari sussulti. Nella ripresa la partita si sblocca. Corre il 31’ quando Belardinelli sulla trequarti campo mancina imbecca Siega, che serve sottoporta, dove Marconi marcato stretto fa sponda per Tait, pronto a caricare il destro al volo con la palla che si insacca imparabilmente alle spalle di Joronen.

Sabato prossimo, nella ventiduesima giornata, terza giornata di ritorno l’FC Südtirol torna in casa, allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare la Reggina. Calcio d’inizio alle ore 14.00.

IN CAMPO

Mister Paolo Vanoli schiera il Venezia con (3-5-2): Joronen tra i pali, difesa a tre con Svoboda, Ceppitelli e Ceccaroni, nel centrocampo a 5 Zampano, Busio, Crnigoj, Johnsen e Jajalo, punte Pohjanpalo e Novakovich.

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con un 4-2-3-1 Poluzzi tra i pali, in difesa Celli, Zaro, Masiello e Curto, davanti alla difesa Tait e Belardinelli, in mezzo De Col, Casiraghi, Rover, in avanti Odogwu.

La cronaca

Primo tempo

17’ Cross di De Col dalla destra, palla in mezzo Joronen esce e smanaccia, Svoboda sradica la palla dal piede di Casiraghi.

22’ Johnsen imbuca morbido in area per la testa di Pohjanpalo, palla sul fondo.

28’ Tiro dal limite di Odogwu, respinge di corpo Svoboda.

39’ Angolo di Casiraghi dalla destra, testa di Tait in mischia sotto porta, palla out alla destra di Joronen.

Secondo tempo

7’ Doppia occasione ospite: sul secondo palo Casiraghi non aggancia bene appostato, sul prosieguo dell'azione Tait carica il destro, Busio mura con la spalla, palla in corner.

9’ Punizione di Casiraghi dal limite, destro, palla tra le braccia di Joronen.

31’ Belardinelli imposta per Siega palla sottoporta per la sponda di Marconi per Tait, destro al volo e palla in rete: 0-1

45’ + 1’ Pohjanpalo calcia alto dal limite.

Il tabellino

VENEZIA FC - FC SÜDTIROL 0-1 (0-0)

RETE: 31’ st Tait (FCS)

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Busio, Crnigoj (35’ st Haps), Johnsen (35’ st Enem), Jajalo (21’ st Tessmann); Pohjanpalo, Novakovich (44’ pt Pierini).

A disposizione: Mäenpää, Bertinato, Candela, Ullmann, Andersen, St Clair, Busato. Allenatore: Paolo Vanoli

FC SÜDTIROL (4-2-3-1): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, Curto; Belardinelli, Tait; De Col (1’st Siega), Casiraghi (29’ st Fiordilino), Rover (1’ st Mazzocchi); Odogwu (29’ st Marconi).

A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Eklu, Carretta, Pompetti, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo

ASSISTENTI: Vittorio di Gioia di Nola e Claudio Barone di Roma-1

IV UFFICIALE: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

VAR: Antonio Giua di Olbia

AVAR: Domenico Rocca di Catanzaro

NOTE: cielo velato-poco nuvoloso, temperatura attorno ai 6-7°, campo in buone condizioni.

All’inizio le iniziative di Lega B contro la violenza sulle donne. Inizio ritardato di 31’ a causa di un problema al manto erboso.

Ammoniti: 5’ pt Rover (FCS), 36’ pt Ceppitelli (VE), 10’ st Casiraghi (FCS),

Angoli: 2-2 (1-1). Recupero: 3’+ 4’