Per l'attacco gialloblù c'è il possente Tomi Petrovic

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito “secco” sino al 30 giugno 2023) dal Pordenone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomi Petrovic.

Nato a Tolosa l’11 marzo 1999, Petrovic è un attaccante centrale dall’imponente struttura fisica (193 cm per 80 kg), di piede destro.

Dopo le esperienze nei settori giovanili di NK Sesvete (Croazia), Dinamo Zagabria (Croazia), Gak 1902 (Austria), Deutschlandsberger (Austria), Rapid Kapfenberg (Austria) ed Sv Kapfenberg (Austria), nell’estate 2017 approda in Italia alla Virtus Entella: con la formazione maggiore ligure scende in campo 5 volte nel torneo di serie B, realizzando una rete (contro l’Ascoli), a cui vanno sommate 19 presenze, tra campionato, Coppa Italia e Torneo di Viareggio, con la squadra “Primavera” con 15 reti realizzate.

Resta in Liguria anche nella stagione successiva, totalizzando 7 presenze nel campionato di serie C, 3 presenze in Coppa Italia, 1 presenze in Coppa Italia di serie C e 1 presenza nella Supercoppa di serie C.

Nell’annata 2019 - 2020 si divide tra Rimini (8 presenze, più 1 in Coppa Italia di serie C) e Pro Vercelli (4 presenze e 1 rete), sempre in serie C, per poi fare ritorno alla Virtus Entella, con cui affronta la prima parte di stagione in serie B, scenendo in campo 12 volte (più 3 presenze in Coppa Italia).

A gennaio 2021 si trasferisce alla Lucchese, in serie C, con cui disputa 22 partite, mettendo a segno 4 gol.

Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Lecco (31 presenze e 1 rete in campionato, 1 presenza in Coppa Italia di serie C), mentre nella prima parte di quella in corso ha calcato i campi del girone B con il Pontedera (13 presenze e 1 rete in campionato, 1 presenza in Coppa Italia di serie C).

Il suo score complessivo recita 17 presenze e 1 rete in serie B, 85 presenze e 7 reti in serie C, 6 presenze in Coppa Italia, 4 presenze in Coppa Italia di serie C, 1 presenza in Supercoppa di serie C, 15 presenze e 12 reti nel campionato “Primavera”.