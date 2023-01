La Virtus Bolzano non sfonda con il Cartigliano

Nella diciannovesima giornata del girone C di Serie D, la Virtus Bolzano non va oltre lo 0-0 contro il Cartigliano. La squadra di Sebastiani rischia nel primo tempo, poi nel finale sfiora il colpo dei tre punti con Arnaldo Kaptina. Biancorossoverdi che rimangono terzi in classifica, a -3 da Adriese e Legnago.

PRIMO TEMPO – Al 3’ subito una grande chance per la Virtus. Nasce sugli sviluppi di un fallo laterale, con la sfera che arriva tra i piedi di Osorio: l’italocubano si smarca con una finta, ma il suo tiro ravvicinato è preda di Chiarello. Spingono i padroni di casa. Al 9’ Arnaldo Kaptina può colpire dal limite dell’area, ma perde l’equilibro e “strozza” la sua conclusione. Risponde il Cartigliano, a un passo dal gol al 14’, quando la palla rimane in area dopo una punizione calciata da Miniati: Thomas Scapin conclude a botta sicura e Bucosse ci mette i pugni per evitare lo 0-1. Al 20’ è ancora decisivo Bucosse: il contropiede fulmineo del Cartigliano giunge sui piedi di Barzon che con un calcio di rigore in movimento lambisce il palo dopo il tocco provvidenziale dell’estremo difensore biancorossoverde. Dopo una fase concitata del match, ma priva di grosse occasioni, è Simic ad avere la palla del vantaggio sui piedi alla mezz’ora: Osorio punta il suo diretto avversario, mette in mezzo per il nuovo arrivato serbo che alza troppo la traiettoria dal vertice dell’area di rigore. Al 38’ Bucosse si supera e compie un triplo intervento: Brugnolo conclude e il portiere virtussino devia con un colpo di reni. La sfera resta nei pressi dell’area piccola, Giammarco Scapin incorna e trova l’opposizione di Bucosse che subito dopo si tuffa per sventare il colpo di testa ravvicinato di Thomas Scapin. Una serie di parate che valgono l’applauso di tutta l’Internorm Arena.

SECONDO TEMPO – Sebastiani cambia nella ripresa, mettendo Bounou (fuori Mlakar) e avanzando Osorio in tandem d’attacco con Elis Kaptina. Dopo un primo tempo pieno di emozioni, il secondo non rispetta lo stesso trend. Il pallino del gioco è spesso in mano alla Virtus, che arrivata sulla trequarti fatica a trovare la giusta incursione. Spazio alla qualità con l’ingresso di Grezzani per Simic prima del 60’, ma il canovaccio rimane il medesimo. Il Cartigliano è raramente pericoloso: Thomas Scapin se ne va in ripartenza al 72’, vede Bucosse fuori dai pali, ma calcia altissimo nel tentativo di lobbarlo. Al minuto 80 si scatenano le proteste della Virtus: traversone di Cremonini che sembra impallare sul braccio di Buson, ma l’arbitro Frasynyak fa cenno di proseguire. La prima conclusione del secondo tempo della Virtus si concretizza all’85’, quando Grezzani punta dal limite dell’area e calcia col sinistro sull’esterno della rete. Allo scoccare del primo minuto di recupero, Bucosse salva ancora la Virtus: Brugnolo, tutto solo, conclude dai 30 metri e il portiere dei bolzanini compie una prodezza con il pallone destinato sotto l’incrocio. All’ultimo secondo, invece, la Virtus sfiora il colpaccio: Osorio crossa per il colpo di testa di Arnaldo Kaptina che viene deviato sulla linea da Pregnolato.

Il tabellino

VIRTUS BOLZANO-CARTIGLIANO 0-0

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Bucosse; Zandonatti, Busetto, Kicaj, Sinn; Simic (12’ st Grezzani), A. Kaptina, Cremonini; Osorio; Mlakar (1’ st Bounou), E. Kaptina (36’ st Okoli). A disposizione: Pircher, Kavcic, Bussi, Corradini, Kuka, Nicotera. Allenatore: Alfredo Sebastiani

CARTIGLIANO (3-4-3): Chiarello, Pilotto, Stevanin, Pregnolato, Miniati, Buson, Dixon (42’ st Bordignon), Brugnolo, T. Scapin, Barzon (42’ st Di Gennaro), G. Scapin. A disposizione: Melone, Gobbetti, Boudraa, Griggio, Pan, Trento, Lunardon. Allenatore: Alessandro Ferronato

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate (Assistenti: Luca Marrucci di Rossano e Giovanni Celestino di Reggio Calabria)

NOTE: ammoniti Buson, Simic, Bounou, Sinn