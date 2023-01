Il Levico cade di misura con la Luparense

La Luparense supera il Levico Terme grazie ad un guizzo di Roberti a poco più di dieci minuti dalla fine. La squadra di Claudio Rastelli tiene bene il campo, ma la formazione di casa, con pazienza, trova il giusto pertugio per conquistare l'intero bottino. L'ambiziosa Luparense, con caparbietà, riesce a vincere 1-0 nonostante i due legni. Per i valsuganotti una sconfitta che male. Con la classifica che vede i trentini in piena zona playout.

Cronaca

Partita sostanzialmente equilibrata, con le due squadre che provano a farsi vedere in avanti nel finale di prima frazione. Ci prova prima Moraschi che si gira in un fazzoletto, carica il proprio destro e costringe Voltan alla deviazione in angolo. Dall'altra parte, al 45', Beccaro, da ottima posizione, centra il palo, graziando così i valsuganotti.

Nella ripresa il ritmo vede alzarsi notevolmente, con i padroni di casa che provano a pigiare il piede sull'acceleratore. I primi a provarci sono però i levicensi dopo nemmeno cinque minuti. Moraschi dalla sinistra centra per il colpo di testa di Moraschi, ma Voltan non si fa sorprendere e para. Quando la Luparense attacca è difficile da contenere. Rubbo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, spara dal limite dell'area di rigore una conclusione che termina sulla traversa. Sull'unico vero errore della difesa ospite i padroni di casa realizzano il gol vittoria. Al 34' Roberti trova spazio nelle maglie della difesa gialloblù e batte Amoroso. Il Levico prova a reagire con Gasperotti che non trova il giusto pertugio per pareggiare.

I ragazzi di Rastelli cadono di misura. Per provare a puntare alla salvezza diretta servirà ritrovare il gol.

Tabellino

LUPARENSE-LEVICO TERME 1-0

RETE: 34’ st Roberti (LU)

LUPAERENSE: Voltan, Maset, Solerio, Merkaj (25’ st Gnago), Beccaro, Roberti (43’ st Cescon), Zanini, Rubbo, De Leo (17’ st Bia), Casarotto, Bussi (38’ st Mariutto). All. Zironelli

LEVICO TERME: Amoroso, Pollini (12’ st Marini), Masetti, Gentile (43’ st Santuari N.), Raggio, Dalla Bernardina, Orsega (33’ st Compaore), Rinaldo (33’ st Gasperotti), Moraschi, Callegaro, Santuari N. (28’ st Ongaro). All. Rastelli

ARBITRO: Papi di Prato

NOTE: spettatori 300 circa