A Vercelli decide ancora una volta Pasquato

Il Trento espugna Vercelli 2-1 grazie al rigore di Bocalon e alla magia del solito Pasquato. La squadra del capoluogo vince la seconda partita in altrettante gare, centrando il terzo risultato utile consecuitvo. Nella seconda giornata del girone di ritorno i ragazzi di Bruno Tedino raccolgono 3 punti importanti per continuare la rincorsa alla salvezza diretta, distante 4 lunghezze.

Cronaca

Bruno Tedino, in tribuna per squalifica, conferma Marchegiani tra i pali, con Ferri e Vitturini centrali, Semprini e Fabbri ad agire sugli esterni. In mezzo al campo il nuovo arrivato Suciu, protetto da Damian e Ballarini, con Pasquato alle spalle di Bocalon e la novità Carletti.

I gialloblù - guidati in panchina dal vice allenatore Carlo Marchetto - concedono pochissimi spazi alla Pro Vercelli. Con una squadra quadrata e corta tra i reparti. Gli aquilotti interpretano bene la gara. Con concentrazione, umiltà e spirito di sacrificio. Nella prima frazione di gara i piemontesi infatti non calciano mai verso la porta difesa da Marchegiani. È il Trento a trovare l’immediato vantaggio prima del quarto d’ora di gioco. Pasquato viene steso da Macchioni in area di rigore e per il direttore di gara non ci sono dubbi nell’assegnare la massima punizione. Dal dischetto Bocalon è glaciale nello spiazzare Valentini con una conclusione centrale a filo d’erba. Piemontesi macchinosi nella costruzione del gioco anche per merito dei trentini. E allora Pasquato da calcio d’angolo e Carletti, egoista l’ex Latina nell’occasione con Pasquato libero a centro area, impegnano severamente Valentini che si salva come può.

Nella ripresa la Pro Vercelli parte a spron battuto con gli ingressi di Comi e Calvano. E sono proprio loro due a costruire il gol del pari dopo appena tre minuti. Malissimo Semprini in uscita, Calvano crossa proprio per Comi che devia in rete il pallone dell’1-1. Il Trento è vittima dei suoi errori, delle sue amnesie. Al 63’ ancora Comi di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo centra la traversa. I gialloblù non restano a guardare e ci provano con le conclusioni di Damian e Pasquato che non trovano il giusto pertugio. Al 29’ il Trento realizza il 2-1. Sui 20 metri Pasquato va morbido da Carletti in area di rigore che, spalle alla porta, fa la sponda per il numero 10 che con un destro al volo di gran precisione mette la sfera sul palo più lontano. Poco dopo ancora Pasquato dal vertice alto dell’area sfodera il suo vellutato destro a giro, Valentini vola e devia in angolo.

La squadra di casa fatica a creare gioco, con gli aquilotti che chiudono ogni spiraglio. Il Trento vince 2-1 e sale a quota 20 in classifica. Sabato prossimo (calcio d’inizio alle ore 17.30) i gialloblù saranno impegnati nuovamente in trasferta, a Seregno contro il Sangiuliano City.

Tabellino

PRO VERCELLI-TRENTO 1-2

RETI: 13’ pt rig. Bocalon (T), 3’ st Comi (P), 29’ st Pasquato (T)

PRO VERCELLI (4-3-3): Valentini; Iezzi (44’ st Renault), Macchioni, Cristini, Perrotta; Saco (1’ st Comi), Iotti (1’ st Calvano), Corradini; Della Morte, Vergara, Arrighini (31’ st Gatto). Allenatore: Paci

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Fabbri, Ferri, Vitturini, Semprini; Ballarini, Suciu, Damian; Pasquato; Carletti (47’ st Trainotti), Bocalon (19’ st Saporetti). Allenatore: Marchetto (Tedino squalificato)

ARBITRO: Iannello di Messina (Miccoli di Lanciano e Scrinzi di Casarano)

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti Iezzi, Cristini, Macchioni (P), Carletti, Marchegiani (T). Recupero: 1’ + 7’