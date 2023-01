Al Trento arriva anche un nuovo portiere, Sebastiano Desplanches

Il Trento 1921 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito “secco” sino al 30 giugno 2023) dal L.R. Vicenza i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Desplanches.

Nato a Novara l’11 marzo 2003, Desplanches è un portiere dall’ottima struttura fisica (189 cm per 80 kg), di piede mancino.

Muove i primi passi nel settore giovanile dell’Inter per poi passare, a gennaio 2014 al Milan. In rossonero compie tutta la trafila, arrivando a militare sino nella formazione “Primavera”, con cui disputa anche l’Uefa Youth League, la Champions League giovanile. Colleziona diverse panchine con la prima squadra del Milan, sia in campionato che in Champions League.

Nella scorsa stagione ha totalizzato 28 presenze con la “Primavera 1” rossonera tra campionato, Coppa Italia e e Uefa Youth League.

In carriera ha indossato le maglie di tutte le nazionali giovanili: vanta 15 presenze in Nazionale Under 19 e recentemente ha indossato la maglia anche della Nazionale Under 20.

In questa stagione è sceso in campo 3 volte nella Coppa Italia di serie C con il L.R. Vicenza.

Sebastiano Desplanches indosserà la maglia numero 77 e sarà a disposizione di mister Tedino per la sfida di domenica contro la Pro Vercelli.