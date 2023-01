Per l'attacco gialloblù da Latina arriva Cristian Carletti

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Latina Calcio 1932 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Carletti, che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2024.

Nato a Cremona il 27 luglio 1996, Carletti è un attaccante centrale dall’ottima struttura fisica (185 cm per 84 kg), di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Cremonese, dove compie l’intera trafila sino alla formazione “Primavera”, con cui partecipa anche al “Torneo di Viareggio” nella stagione 2014 – 2015.

Dopo una stagione tra i dilettanti con l’Ariete, nella prima parte dell’annata 2016 – 2017 indossa la maglia della Pergolettese in serie D, scendendo in campo 20 volte e mettendo a segno 7 reti. A gennaio 2017 si trasferisce al Carpi, in serie B, scendendo in campo due volte.

Nella prima parte della sucecessiva annata, sempre in serie B con il Carpi, le presenze diventano 7 con una rete realizzata nel match vinto per 4 a 2 con l’Ascoli.

A gennaio passa al Prato, in serie C, con cui totalizza 11 presenze e realizza 2 reti, a cui segue l’esperienza nell’annata 2018 – 2019 al Gozzano (21 presenze e 1 rete in serie C). Torna al Carpi (serie C) e, nella stagione 2019 – 2020, condizionata anche da un serio infortunio, le presenze sarannno 17 con 1 rete all’attivo.

Confermato nell’organico emiliano, nel campionato 2020 – 2021, si divide tra Carpi (13 presenze e 4 reti da agosto a gennaio) e Arezzo (11 presenze e 2 reti nella seconda parte d’annata).

Nell’estate 2021 si trasferisce al Latina, diventando subito uno dei punti fermi della compagine laziale con cui totalizza 35 presenze e realizza 11 reti. Nella prima parte dell’attuale annata è sceso in campo 16 volte, andando a segno 4 volte.

Il suo score complessivo recita 7 presenze e 1 rete in serie B, 124 presenze e 25 reti in serie C, 20 presenze e 7 reti in serie D, 1 presenza in Coppa Italia, 6 presenze in Coppa Italia di serie C.

Cristian Carletti indosserà la maglia numero 99 e sarà a disposizione di mister Tedino già per la sfida di domenica contro la Pro Vercelli.