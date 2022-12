Il Südtirol crolla in casa con il Modena

L’FC Südtirol chiude l’andata subendo la seconda sconfitta interna, prima della gestione Bisoli. Sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano, nella 19esima e ultima giornata dell’anno solare e del girone di andata del campionato di Serie B gli emiliani si impongono per 2-0, con un gol per tempo: Magnino nella prima frazione e Armellino nella seconda. Un risultato che non modifica la posizione in classifica dei biancorossi.

Primo tempo senza particolari emozioni fino a quando, al 22’, un episodio spezza l’equilibrio a favore degli ospiti. Insistente manovra offensiva di Giovannini, assist in area di sinistro ad incrociare sul secondo palo per Magnino che arriva a rimorchio e insacca: 0-1. Immediata, ma non fortunata la risposta dei padroni di casa: 23’, cross di Rover dalla destra, palla in area per Mazzocchi, gran colpo di testa, para ma non trattiene Gagno, riprende defilato a destra lo stesso Mazzocchi che calcia al volo e Gagno respinge, poi la difesa spazza. Il Modena raddoppia al 36’ della ripresa sugli sviluppi del quarto angolo: batte Gerli dalla sinistra, in area Falcinelli prolunga sul secondo palo per Armellino che deposita in rete: 0-2. I biancorossi ci provano ancora, ma non riescono a perforare la difesa emiliana. Seconda sconfitta interna dei biancorossi, che chiudono il girone di andata con 26 punti, frutto di 6 vittorie e 8 pareggi, con 5 stop e 22 reti realizzate e 24 subite. Il campionato di serie B osserverà ora una pausa. L’FC Südtirol tornerà in campo il prossimo 15 gennaio, domenica, alle ore 15.00 sul terreno amico dello Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano per affrontare il Brescia nella prima giornata del girone di ritorno. Calcio d’inizio alle ore 14.00.

IN CAMPO

Mister Attilio Tesser schiera il Modena con il 4-3-3: davanti a Gagno la difesa con ai lati Ponsi e Coppolaro e in mezzo Pergreffi e Silvestri, a centrocampo Gargiulo, Gerli e Magnino, in avanti Giovannini, Diaw e Falcinelli.

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con il 4-4-2. Poluzzi tra i pali, in difesa con D’Orazio, Curto, Masiello, De Col a centrocampo Belardinelli, Nicolussi Caviglia, Tait, Rover in avanti Mazzocchi e Marconi.

LIVE MATCH

Primo tempo

10’ De Col in area per la testa di Marconi, palla sul fondo.

22’ Insistente manovra offensiva di Giovannini, assist ad incrociare sul secondo palo per Magnino che arriva a rimorchio e insacca: 0-1

23’ Cross di Rover dalla destra in area per Mazzocchi, gran colpo di testa, para ma non trattiene Gagno, riprende defilato a destra Mazzocchi che calcia al volo e Gagno respinge, poi la difesa spazza.

Secondo tempo

01’ Conclusione alta di Giovannini.

05’ Punizione dal limite di Casiraghi, la palla sorvola la traversa.

09’ De Col ci prova da fuori area, palla alta.

23’ Angolo ospite dalla destra, testa di Silvestri, palla alta.

36’ Quarto angolo Modena, batte Gerli dalla sinistra, in area Falcinelli prolunga sul secondo palo per Armellino che deposita in rete: 0-2.

45’ + 1’ Carretta ci prova di testa sul secondo palo, palla out.

Tabellino

FC SÜDTIROL - MODENA 0-2 (0-1)

RETI: 22’ pt 0:1 Magnino (M), 36’ st 0:2 Armellino (M)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; D’Orazio, Curto, Masiello, De Col (32’ st Pompetti); Belardinelli (1’ st Casiraghi), Nicolussi Caviglia, Tait, Rover (38’ st Carretta); Mazzocchi (1’ st Capone), Marconi (1’ st Odogwu). A disposizione: Iacobucci, Berra, Vinetot, Siega, Eklu, Crociata, Schiavone. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Pergreffi, Silvestri, Coppolaro; Gargiulo (18’ st Armellino), Gerli, Magnino, Giovannini (39’ st Duca), Diaw (29’ st Bonfanti), Falcinelli. A disposizione: Seculin, Cittadini, Mosti, Marsura, Azzi, De Maio, Renzetti, Panada, Oukhadda. Allenatore: Attilio Tesser

ARBITRO: Federico Dionisi de L’Aquila

ASSISTENTI: Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze

IV UFFICIALE: Ermanno Feliciani di Teramo

VAR on site: Abbattista di Molfetta

AVAR on site: Ayroldi di Molfetta

NOTE: cielo prevalentemente coperto nel primo tempo, sereno nella ripresa; temperatura attorno ai 7-8°. Prima della gara Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group ha premiato il portiere dell’FCS Giacomo Poluzzi per le 100 partite in biancorosso. Ammoniti: 24’ pt Masiello (FCS), 40’ pt Bisoli (FCS). Angoli: 3-4 (1-1). Recupero: 1’+ 4’.