Il consulente e osservatore Antonio Tormen lascia il Levico

«Succede. Succede nella vita, succede nelle aziende, succede nelle Società di calcio non condividere in maniera netta programmi stilati da altri e sui quali non puoi intervenire. Cosa puoi fare? O accetti supinamente e fai finta di niente o te ne vai. Io chiaramente ho fatto la seconda scelta, nel giorno in cui la squadra ha fatto una delle migliori prestazioni del girone d' andata. Oggi un pareggio strameritato con il Legnago, candidata n.1 al salto in serie C, che arrivava da 6 vittorie nelle ultime 7 partite. Ringrazio il Presidente Beretta, il Vice Passamani, la Società tutta per la fiducia accordatami e nel contempo faccio un grandissimo "in bocca al lupo" ai ragazzi, augurando loro di raggiungere a fine campionato quell' obbiettivo che tutti ci siamo prefissi. Grazie a tutti, e nell'occasione faccio i più fervidi auguri a tutto l'ambiente Levico per un Natale sereno. Grazie ancora, un salutone a tutti!». Melone, Tormen e Beretta nei primi giorni di collaborazione (foto uslevicoterme.it)

Termina con questo messaggio condiviso sui social l’esperienza di Antonio Tormen al Levico Terme. Giunto in Valsugana ad ottobre 2021 come consulente di mercato e osservatore, dopo poco più di un anno a fianco del direttore generale Marco Melone l’esperto dirigente (nonché ex calciatore e allenatore) bellunese lascia quindi la società del presidente Sandro Beretta a causa di diversità di vedute con la dirigenza gialloblù.