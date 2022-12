Il Levico ferma il Legnago sullo 0-0

Il Levico Terme contro il Legnago Salus sfodera una delle migliori prestazioni della stagione. Il pareggio a reti inviolate contro la terza forza del campionato, una delle più accreditate formazioni al vertice della serie D, porta i valsuganotti a quota 19 punti alla fine del girone d'andata. I ragazzi di Claudio Rastelli dimostrano equilibrio e quadratura. Non riuscendo però a trovare il gol. Ormai tallone d'Achille per i gialloblù, peggior attacco del girone con appena 10 reti realizzate in 17 gare.

La cronaca

Ci provano gli ospiti con Kouassi, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Il Levico prende campo. Ci provano Moraschi e Rinaldo, ma la retroguardia del Legnago è sempre attenta.

La partita prosegue su un sostanziale equilibrio. Nella ripresa Moraschi impegna Fusco che salva i suoi. Sul ribaltamento di fronte Amoroso è bravo ad opporsi a Kouassi e Baradj. Il Levico non resta a guardare e si fa vedere con Gentile che, però, non trova il giusto pertugio. Negli ultimi minuti le due squadre provano a far propria la gara. Ma Gabriel Santuari da una parte e Sambou dall'altra, non riescono a centrare il colpo grosso.

Il match finisce 0-0 e per il Levico è un punto che può dare fiducia.

Tabellino

LEVICO TERME-LEGNAGO SALUS 0-0

LEVICO TERME: Amoroso, Marini (41’ st Pollini), Masetti, Gentile, Raggio, Dalla Bernardina, Orsega (36’ st Ferrari), Rinaldo (29’ st Santuari N.), Moraschi, Callegaro, Santuari G. All Rastelli

LEGNAGO SALUS: Fusco, Gasparetto (1’ st Muteba), Mazzali (14’ pt Ruggeri), Sbampato, Baradj, Rocco (47’ st Meneghetti), Travaglini, Kouassi, Sambou, Zanetti (17’ st Gatto), Casarotti. All. Donati

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti Moraschi, Callegaro, Rastelli (LT) e Rocco (LS)