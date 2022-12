Coppa Italia, quali saranno le avversarie del Lavis?

Messa in bacheca la Coppa Italia regionale, che ha fatto il paio con la Coppa Italia provinciale, in casa Lavis si può guardare con una certa curiosità alla prima storica avventura sul palcoscenico nazionale. Il primo scoglio sarà il consueto triangolare triveneto, gironcino di sola andata che metterà in palio un pass per i quarti di finale. Andiamo quindi a vedere come stanno andando le cose in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. La festa rossoblù per la Coppa Italia regionale

Per conoscere l'avversaria veneta di capitan Andrea Pancheri e soci bisognerà attendere addirittura sabato 4 febbraio, data in cui si giocherà la finale regionale. Mercoledì 11 gennaio sono in calendario le semifinali, che vedranno in lizza le scaligere Vigasio e Clivense San Martino (team in un certo senso erede del Chievo), la vicentina Camisano Calcio e la veneziana Spinea 1966: gli abbinamenti saranno formulati martedì sera tramite sorteggio.

Sabato 7 gennaio si saprà invece quale sarà la compagine friulana che si troverà difronte la truppa del presidente Marcello Rosa. La finale del Friuli Venezia Giulia vedrà in campo i pordenonesi del Chions e gli udinesi del Brian Lignano, questi ultimi alla ricerca del bis dopo il trionfo dello scorso anno.

Le tre gare del triangolare triveneto sono in calendario in tre mercoledì consecutivi dal 15 febbraio al 1 marzo. Da notare come nelle ultime due comparsate di società trentine nel tabellone nazionale di Coppa Italia, con il Trento nel 2016/17 e con il Dro Alto Garda nel 2018/19, al timone di aquilotti e gialloverdi c'era l'attuale allenatore lavisano Stefano Manfioletti.