Con l'Este il Levico centra il quarto risultato utile

Il Levico Terme non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Este e centra il quarto risultato utile consecutivo. Il terzo pari di seguito. I valsuganotti - al Mario Lona di Lavis vista l'impraticabilità dello stadio di casa in viale Lido a Levico a causa delle nevicate del weekend - hanno dimostrato compattezza e organizzazione. Senza riuscire a trovare il gol. Con il reparto offensivo che si è confermato il meno prolifico del girone C di serie D (solo 10 reti segnate). Match duro, spigoloso. Con gli ospiti maggiormente vivaci nel primo tempo.

Cronaca

Ospiti insidiosi nei primi minuti di gara e nel finale di tempo. Nei primi dieci minuti Caccin e Menato cercano di trovare il giusto pertugio, ma Rosa si dimostra sempre attento. Al 24' ci prova Cuccato su calcio d'angolo di Burato, ma la mira è imprecisa. Il Levico cresce e si fa vedere con uno squillo di Moraschi, con Agosti che non si fa sorprendere.

Nel secondo tempo Moraschi, Preknikaj e Orsega cercano in vano di costruire azioni degne di nota per impensierire la retroguardia avversaria, ma i padovani tengono bene e non corrono grossi rischi. L'Este si vede poco davanti e lo 0-0 sembra essere il risultato più giusto. Per il Levico Terme il prossimo appuntamento è in casa dell'insidioso Cjarlins Muzane del nuovo tecnico Carmine Parlato, ex Trento.

Tabellino

LEVICO TERME-ESTE 0-0

LEVICO TERME: Rosa, Pollini (38’ st Compaore), Masetti, Gentile, Raggio, Dalla Bernardina, Orsega, Santuari N., Moraschi, Ongaro (18’ st Preknikaj), Santuari G. (18’ st Callegaro). All. Rastelli

ESTE: Agosti, Calgaro, Zanetti, Burato (25’ st De Vido), Cuccato, Giacomazzi, Marchesan (34’ st Munaretto), Caccin, Menato, Franzolin (45’ st Cogo), Perkovic (40’ st Pellielo). All. Pagan

ARBITRO: Mallardi di Bari

NOTE: partita giocata sul sintetico del Mario Lona di Lavis. Spettatori 200 circa. Ammoniti Moraschi (L) e Perkovic (E)