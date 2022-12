Südtirol, attenzione all'esame Ternana

Diciassettesima e terzultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 con l’FC Südtirol impegnato nella nona gara interna. Domenica 11 dicembre allo Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano, con calcio d’inizio alle ore 15.00, i biancorossi affrontano la Ternana. I rossoverdi umbri, guidati dal primo dicembre scorso da mister Aurelio Andreazzoli si trovano a quota 25 in classifica, un punto dietro la coppia formata da Bari e Genoa e a 4 lunghezze dalla Reggina, seconda in classifica dietro al Frosinone, capolista a quota 35. Si preannuncia un’altra sfida di elevato spettacolo e grande interesse.

I padroni di casa sono reduci dallo stop subito nel pomeriggio dell’Immacolata al “Luigi Ferraris” contro il Genoa, che ha interrotto una serie positiva che durava dal 28 agosto scorso (12 risultati utili di fila, di cui 5 vittorie e 7 pareggi). I biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli tornano sul terreno amico, dove hanno fin qui colto 11 dei 22 punti, grazie ai successi con Pisa e Parma e ai pareggi con Cosenza, Benevento, Cagliari, Ascoli e con il Frosinone, primo della classe, nel match di domenica scorsa, con i ciociari di mister Fabio Grosso a segno al 95’ per l’1-1 finale. L’FC Südtirol, appaiato al Pisa a quota 22, si trova a ridosso del Parma (23 punti) e del Brescia che con 24 punti rincorre ad una lunghezza dalla Ternana. Dietro ai biancorossi la coppia Modena-Ascoli con 21 punti. I rossoverdi umbri sono reduci dal successo interno per 1-0 conseguito sabato scorso contro il Cagliari e propiziato dalla rete messa a segno all’8’ del primo temo da Falletti su calcio di rigore. In casa FCS assenti sicuri Belardinelli e Barison.

TERNANA

La storia in breve - Fondata nel 1925. 2 partecipazioni alla Serie A (l972-1973 e 1974-1975) e 28 in Serie B (primo posto nel 1971-1972), 38 campionati di C (quattro primi posti) e la vittoria nella Supercoppa 2021. Il club è noto per i suoi colori sociali, il rosso e il verde, un accostamento cromatico molto raro in ambito calcistico internazionale e unico a livello professionistico italiano. Il periodo migliore con Corrado Viciani in panchina. Nella C 2020-2021, con mister Cristiano Lucarelli, primo posto nel girone con 90 punti, record della categoria eguagliato dall’FCS nel 2021-2022 nel girone A. L’allenatore – Cristiano Lucarelli, artefice della promozione in B nel 2021 e vicino ai playoff lo scorso anno, nei giorni scorsi è stato sostituito al timone rossoverde da Aurelio Andreazzoli, 69 anni, ex Empoli e Genoa.

In campionato – 25 punti, 7 vittorie, 4 pareggio e 5 sconfitte, 20 gol fatti e 18 subiti, di cui 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte (12 gol fatti, 15 subiti) in trasferta. Quinto posto in classifica. Lontano dal “Liberati” i successi a Parma, Cittadella e Benevento, il pareggio a Bari e le sconfitte a Venezia, Pisa, Modena e Ascoli.

I PRECEDENTI

Due i precedenti risalenti alla Serie C 2018-2019: FCS-Ternana 2-1 il 12 dicembre 2018 (5’ Tait, 27’ Turchetta, 76’ Bifulco); Ternana-FCS 1-1 il 14 aprile 2019 (52’ Lunetta, 65’ Nicastro).