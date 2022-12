Tra Mori Santo Stefano e Lavis una finalissima grandi firme

Sarà una finale provinciale di Coppa Italia grandi firme quella che sabato al Mutinelli di Ala vedrà di fronte Mori Santo Stefano e Lavis: dando un'occhiata alla classifica di Eccellenza al giro di boa, infatti, si nota come tricolori e rossoblù siano le due migliori formazioni trentine del massimo campionato regionale, con i lagarini addirittura "campioni d'inverno" e i lavisani ai piedi del podio. La festa del Mori Santo Stefano con la Coppa Italia provinciale del 2021

Scrutando gli albi d'oro di Coppa, si nota come la società del presidente Luigi Bertolini nell'ultimo decennio abbia spesso fatto molta strada, conquistando trofeo provinciale nel 2013 e nel 2021 battendo Borgo e Anaune Val di Non, coppa regionale nel 2013 superando il San Giorgio, perdendo invece la finale regionale nel 2015 (contro la Virtus Bolzano) e quella provinciale nel 2015 (con il Trento), nel 2017 (con la Rotaliana) e nel 2019 (con il Trento). Il sodalizio del presidente Marcello Rosa, invece, mastica amaro pensando alla finale provinciale persa nel 2018 con il Dro Alto Garda.

Andiamo ad analizzare i numeri delle due finaliste: in Coppa i tricolori sono andati in rete con 5 giocatori diversi, mentre sul fronte rossoblù c'è chi come Claudio Barbetti ha segnato a raffica in tutte le competizioni, e chi come Gaspar Gino Bozzi che invece è stato decisivo nel primo turno di Coppa per poi segnare solamente due gol (nella medesima partita) in campionato. Le due squadre si sono incrociate meno di due settimane fa al Mario Lona, dove ad esultare sono stati i lanciatissimi ragazzi di Mirko Colpo.

Chi avrà la meglio nell'attesa finale di Ala, sabato 17 si giocherà la finale regionale con la vincente del confronto tra Bozner e San Paolo, finale altoatesina che si giocherà ad Ora in contemporanea con la finale trentina. Il tecnico lagarino Mirko Colpo è alla prima finale da allenatore

Mori Santo Stefano

Allenatore: Mirko Colpo

Posizione in campionato: 1° posto a quota 33 punti

Ruolino di marcia in campionato: 10 vinte, 3 pareggi, 2 sconfitte; 23 gol fatti e 17 subiti

Migliori marcatori in campionato: Kevin Marchione e Juan Ignacio Molina (6 gol)

Cammino in Coppa Italia: Anaune Val di Non-Mori Santo Stefano 0-3 a tavolino, Mori Santo Stefano-Anaune Val di Non 3-4 (primo turno); Mori Santo Stefano-Comano Terme Fiavé 1-1, Comano Terme Fiavé-Mori Santo Stefano 0-1 (semifinali)

Migliori marcatori in Coppa Italia: Kevin Marchione, Zakaria Marzak, Juan Ignacio Molina, Diego Passerini e Luca Rella (1 gol)

Lavis

Allenatore: Stefano Manfioletti

Posizione in campionato: 4° posto a quota 25 punti

Ruolino di marcia: 7 vinte, 4 pareggi, 4 sconfitte; 27 gol fatti e 18 subiti

Miglior marcatore in campionato: Claudio Barbetti (8 gol)

Cammino in Coppa Italia: Arco 1895-Lavis 2-1, Lavis-Arco 1895 11-9 d.c.r. (primo turno); Rovereto-Lavis 2-2, Lavis-Rovereto 3-0 (semifinali)

Migliori marcatori in Coppa Italia: Claudio Barbetti e Gaspar Gino Bozzi (3 gol) Il mister del Lavis Stefano Manfioletti vanta una lunga collezione di Coppe

Lo scontro diretto in campionato

Giornata n. 14, domenica 27 novembre

Lavis - Mori Santo Stefano 0-2

Marcatori: 30' pt Rella, 44' st Bolognani

IL TABELLINO DEL MATCH

La finale trentina

Stadio: Mutinelli-Ger di Ala

Data e ora: sabato 10 dicembre, ore 14.30

Terna arbitrale: Denise Perenzoni di Rovereto (Lorenzo Santini di Arco Riva e Simone Bonazza di Trento)

La finale regionale

Stadio: De Varda di Mezzolombardo

Data e ora: sabato 17 dicembre, ore 14.30

Lo speciale

SporTrentino.it in collaborazione con il Comitato trentino della Federazione Italiana Giuoco Calcio vi proporrà un servizio speciale sia sulla finale provinciale, sia sulla finale regionale di Coppa Italia.