Si stoppa in casa del Genoa la striscia positiva del Südtirol

A Genova, nella sedicesima giornata e nell’ottava gara esterna del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023, l’FC Südtirol cede per 2-0 in casa dello storico e blasonato Genoa sul terreno dello Stadio Luigi Ferraris di Marassi interrompendo una serie positiva che durava da ben 12 turni (5 vittorie e 7 pareggi), ovvero dal 28 agosto scorso.

Primo tempo con i padroni di casa a lungo in possesso di palla e ospiti ad amministrare. Biancorossi pericolosi con Crociata al 36’. La gara si sblocca al 20’ della ripresa quando Gudmundsson sguscia sulla sinistra, mette un pallone sul secondo palo sui piedi di Hefti che calcia con il mancino, grande respinta bassa di Poluzzi, palla ripresa dal neoentrato Puscas che insacca: 1-0. Poi il palo e la grande parata di Semper sull’occasionissima di testa capitata ad Odogwu. Nel finale la traversa del genoano Galdames con un tiro da fuori. In pieno recupero, nel 4’ e ultimo minuto di gioco ripartenza del Genoa: palla in profondità per Yeboah, che arriva in area e col tocco sotto serve l'accorrente Aramu sul palo lontano per il 2-0. Il campionato di Serie BKT proseguirà con la 17esima giornata del girone d’andata. L’FC Südtirol sarà impegnato nella nona gara interna nel pomeriggio di domenica 11 dicembre. Sul terreno dello Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano affronterà la Ternana. Calcio d’inizio alle ore 15.00.

IN CAMPO

Mister Alberto Gilardino schiera il Genoa con il 4-3-3: davanti a Semper, la difesa con Sabelli, Bani, Dragusin e Hefti, in mezzo al campo Frendrup, Strootman, e Jagiello, in avanti Gudmundsson, Coda e Aramu.

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con un 4-3-3. Poluzzi tra i pali, in difesa Berra, Zaro, Masiello e De Col, in mezzo al campo Siega, Nicolussi Caviglia e Tait, più avanzati Crociata, Marconi e Rover.

LIVE MATCH

Primo tempo

12’ Occasione Genoa: Sabelli, palla in mezzo per Coda che non arriva alla conclusione ravvicinata, palla sul fondo.

20’ Conclusione da fuori di Jagiello, si distende Poluzzi per la respinta in fallo laterale.

36’ Siega in controbalzo riesce a mettere la palla in mezzo per la conclusione di Crociata che manda fuori di poco.

Secondo tempo

7’ Conclusione in porta di Casiraghi dal limite, Semper si fa trovare pronto.

20’ Conclusione in area biancorossa di Hefti con il mancino, grande respinta bassa di Poluzzi, palla ripresa dal neoentrato Puscas che insacca: 1-0

28’ Occasionissima FCS: Rover in area per la testa di Odogwu che la piazza sulla sinistra di Semper, il portiere compie una prodezza palo e palla toccata in angolo.

41’ Galdames da fuori: traversa alla destra di Poluzzi proteso in tuffo.

45’ + 4’ e ultimo minuto di gioco ripartenza del Genoa: palla in profondità per Yeboah, che arriva in area e col tocco sotto serve l'accorrente Aramu sul palo lontano per il 2-0.

Tabellino

GENOA - FC SÜDTIROL 2-0 (0-0)

RETI: 20’ st 1:0 Puscas (G), 45’ + 4’ st 2:0 Aramu (G)

GENOA (4-3-3): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Hefti (42’ st Vogliacco); Frendrup, Strootman (30’ st Ilsanker), Jagiello (16’ st Puscas); Gudmundsson (30’ st Galdames), Coda (42’ st Yeboah), Aramu.

A disposizione: Martinew, Agostino, Czyborra, Sturaro, Lipani, Yalcin, Boci.

Allenatore: Alberto Gilardino

FC SÜDTIROL (4-3-3): Poluzzi; Berra (30’ st D’Orazio), Zaro, Masiello, De Col; Siega (10’ st Mazzocchi), Nicolussi Caviglia, Tait; Crociata (1’ st Casiraghi), Marconi (10’ st Odogwu), Rover (38’ st Voltan).

A disposizione: Iacobucci, Vinetot, Pompetti, Davi, Capone, Schiavone.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia

ASSISTENTI: Francesco Fiore di Barletta e Marco Maccadino di Pesaro

IV UFFICIALE: Marco Serra di Torino

VAR: Rosario Abisso di Palermo

AVAR: Niccolò Baroni di Firenze.

NOTE: cielo prevalentemente nuvoloso, temperatura attorno ai 9°, umidità 75%, vento 7 km/h, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 7’ pt Gudmundsson (G), 26’ pt Rover (FCS), 40’ pt Bisoli (FCS), 2’ st Hefti (G), 3’ st Berra (FCS), 7’ st Sabelli (G), 8’ st Marconi (FCS), 34’ st Aramu (G). Angoli: 4-2 (2-0). Recupero: 2’+ 5’.