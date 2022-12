Multe a Lana e Stegona, Cembra-ViPo U15 Elite da ripetere

Ordinaria amministrazione, o poco più, questa settimana per il giudice sportivo, che in Eccellenza ha comminato una multa di 100 euro alle altoatesine Lana e Stegona. Al Lana in quanto, stando a quanto recita il comunicato ufficile, «il pubblico di casa, durante tutto l'incontro, offendeva il direttore di gara» (rapporto del commissario di campo). Medesima sanzione per lo Stegona («sostenitori di parte, offendevano ripetutamente l'assistente arbitrale nº 1»).

Passando alle squalifiche, dovranno rimane ai box per una giornata – la prima del girone di ritorno - Genci Kumrija (Anaune), Gabriel Tessaro (Bozner) e Philip Degasperi (San Paolo).

Promozione: sei giocatori ai box per un turno

Sono sei i giocatori di Promozione che, domenica, non potranno scendere in campo, tutti squalificati per un turno. Si tratta di Patrizio Iob (Bassa Anaunia) e Nicola Cavagna (Sacco), espulsi dal campo, mentre Andrea Lorenzi (Calisio), Alan Coslop (Ravinense), Paolo Tomaselli (Ravinense) e Nicola Rinaldi (Settaurense) sono stati fermati per recidività in ammonizione (quinta infrazione).

Soltanto uno squalificato, invece, in Prima Categoria, ovvero Samuele Feller dell’Athesis (una giornata).

Giovanili: Val di Cembra-ViPo U15 Elite da ripetere

Il giudice sportivo ha ordinato la ripetizione (a data da destinarsi) della partita del campionato Under 15 Elite Val di Cembra-ViPo Trento, che il 4 dicembre era stata sospesa al 13’ per sopraggiunta impraticabilità di campo.

Passando alle squalifiche, sppiccano le tre giornate rimediate da Gabriele Ricca (Garibaldina), in quanto «espulso per frasi blasfeme, offendeva il direttore di gara».