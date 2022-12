Infrasettimanale al cospetto del blasonato Genoa

Settimana intensa per la serie cadetta e per la squadra biancorossa. La sedicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 è un turno infrasettimanale in calendario tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre. L’FC Südtirol sarà impegnato nell’ottava gara esterna. Dopo i due incontri casalinghi di fila con Ascoli e Frosinone, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli saranno di scena giovedì 8 dicembre a Genova, alle ore 15.00, sul terreno dello Stadio Luigi Ferraris di Marassi contro lo storico e blasonato Genoa. I “Grifoni” si trovano a quota 23 in classifica, insieme a Parma, Bari e Brescia, un gradino sopra i biancorossi, appaiati alla Ternana a 22.

L’FC Südtirol vanta una striscia positiva di 12 giornate, ovvero dall’arrivo al timone biancorosso di mister Pierpaolo Bisoli. 22 punti (11 in casa, altrettanti in trasferta), frutto di cinque vittorie e sette pareggi, di cui gli ultimi cinque consecutivi. Nello specifico: i successi interni con Pisa e Parma ed esterni a Como, Palermo e Perugia e i pareggi in casa con Cosenza, Benevento, Cagliari, Ascoli e Frosinone e in trasferta sul campo di Spal e Bari.

Il Genoa proviene da due stop consecutivi, entrambi per 1-0, rispettivamente in casa con il Cittadella domenica scorsa e a Perugia, dopo l’1-1 con il Como, la battuta d’arresto in casa della Reggina (2-1) e l’1-1 con il Brescia. Martedì l’allenatore tedesco è stato sollevato dall’incarico e la guida della squadra è passata, ad interim, al tecnico della Primavera, Alberto Gilardino.

GENOA

La storia in breve – Il Genoa rappresenta più di ogni altra squadra la storia del calcio italiano. In bacheca: 9 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Anglo-Italiana. Due Coppe delle Alpi, 1 Coppa dell’Amicizia. 6 campionati di serie B vinti. Fondato nel 1893, è il più longevo tra i club italiani, uno dei più blasonati, vantando nel suo albo d'oro 9 scudetti vinti tra il 1898 — il primo in assoluto nella storia del calcio italiano — e il 1923-1924. 83 campionati nella massima serie, 32 in B, 2 in terza divisione. 2 partecipazioni alla Coppa Uefa. Appena retrocesso dalla serie A (19° 2021-2022). Nel 2011 è stato inserito nell'"International Bureau of Cultural Capitals" (una sorta di patrimonio sportivo storico dell'umanità, in linea con quello dell'Unesco) sotto richiesta del presidente Xavier Tudela. Nel 2013 inoltre è stato ammesso nel "Club of Pioneers", associazione che raggruppa i club di calcio più antichi del mondo che già comprendeva lo Sheffield FC e il Recreativo Huelva. Il Grifone ha annoverato tanti giocatori e allenatori di prestigio. Tre numeri ritirati il 6 del compianto Gianluca Signorini, il 7 di Marco Rossi e il 12 in omaggio ai tifosi. L’allenatore – Alexander Blessin, il tecnico tedesco riconfermato ad inizio stagione al timone rossoblù è stato sollevato dall’incarico martedì 6 dicembre, al suo posto, ad interim il tecnico della Primavera, Alberto Gilardino, campione del mondo con l’Italia nel 2006.

In campionato – 23 punti, frutto di 6 vittorie e 5 pareggi, 4 le sconfitte con 16 reti realizzate e 13 subite. In casa il Genoa ha disputato 7 gare cogliendo 8 punti: una vittoria e 5 pareggi; uno stop, 6 reti all’attivo e altrettante al passivo.

I PRECEDENTI

L’unico precedente tra i due club si riferisce ad un’amichevole estiva giocata in Austria, a Neustift e datata 20 luglio 2016: Genoa-FCS 3-0 (Pavoletti, Ocampos, Gakpe).