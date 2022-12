Insidia derby per la capolista, il San Giorgio è atteso a Cles

Il Mori Santo Stefano per chiudere il girone d’andata in bellezza e rafforzare la propria candidatura al titolo, il Rovereto per rilanciarsi e fare il pieno di morale in vista della pausa invernale. Conquistato il simbolico scettro di campione d’inverno con un turno d’anticipo, la capolista Mori proverà a regalarsi e a regalare al proprio pubblico l’ultima gioia del 2022, andando a caccia della quarta vittoria consecutiva, dell’undicesima nelle 15 partite della fase ascendente del torneo. La squadra allenata da mister Mirko Colpo ha perso due sole volte nel campionato in corso, in entrambi i casi proprio tra le mura di casa.

L’ultimo impegno dell’anno la vedrà opposta al Rovereto, che ha conquistato 10 degli attuali 16 punti in classifica proprio in trasferta. Le zebrette sono reduci dalla bella vittoria sul Maia Alta e lo scontro con la capolista rappresenta l’occasione ideale per dare nuova linfa al morale del gruppo, oltre che alla classifica. Non sarà della partita Patrick Vesco, squalificato per una gara per recidività in ammonizione.

L'Anaune, ancora imbattuta in casa, ospita il San Giorgio

La seconda della classe San Giorgio, attualmente staccata di 5 punti dalla vetta, non avrà un compito facile domenica. Gli altoatesini faranno visita all’Anaune Val di Non, che sul proprio campo finora non ha mai perso, collezionando tre vittorie (tra le quali spicca quella contro il Lavis) e altrettanti pareggi. I nonesi sono reduci da sette risultati utili consecutivi e andranno dunque in cerca dell’ottavo nella sfida al San Giorgio, che non avrà in panchina il proprio allenatore Berndt Mair, squalificato. Medesimo destino per Simon Siller, costretto alla tribuna dopo aver rimediato il quinto cartellino giallo domenica scorsa.

Non avrà vita per nulla facile nemmeno il Lavis, che dovrà uscire con il bottino pieno dal campo del Bozner (privo dello squalificato Mattia Pareti) per non rischiare di perdere ulteriore contatto dalla prima della classe, distante 8 punti. Nell’ultima giornata, la squadra di mister Manfioletti è stata superata proprio dal Mori e per la difficile trasferta bolzanina dovrà rinunciare a capitan Pancheri, espulso domenica scorsa.

I lavisani sono preceduti in classifica dal Maia Alta, chiamato a riscattare la battuta d’arresto patita al Quercia di Rovereto. Di fronte a loro, i ragazzi di Flavio Toccoli troveranno il Brixen, in serie positiva da tre turni, con una vittoria e due pareggi, il secondo della serie arrivato nel match contro il Termeno.

Quest’ultimo sarà il prossimo avversario della ViPo Trento, che salirà in territorio altoatesino senza lo squalificato Raffaele Russo, messo fuori gioco dalla quinta ammonizione stagionale. I collinari hanno finora viaggiato a corrente alternata e ad oggi occupano la terzultima posizione in classifica in compagnia proprio di Stegona e del Lana, che saranno entrambe impegnate in uno scontro diretto in ottica corsa-salvezza.

Scontri diretti per Arco e Comano Terme Fiavé

Lo Stegona ospiterà l’Arco, che proverà ad allungare la propria striscia positiva, dopo il successo sulla ViPo e il pareggio con l’Anaune. Gli arcensi saranno privi di Davide Grossi, che dovrà scontare due giornate di squalifica.

Il Lana, battuto di misura dal San Giorgio nell'ultima giornata, se la vedrà invece con la Strada del Vino, reduce dal ko subito per mano del Comano Terme Fiavé, che con Paolo Zasa in panchina ha fatto due su due. I gialloneri giudicariesi proveranno a calare il tris, nel classico match che mette in palio punti doppi. Dall’altra parte del campo, infatti, ci sarà il fanalino di coda San Paolo, che nell’ultimo weekend ha ritrovato il sorriso, superando 2-1 il Bozner.

Programma e arbitri (domenica, ore 14.30)

LANA – STRADA DEL VINO (sabato alle 15)

Luca Maria Di Paolo di Merano

Gianpiero Picca di Merano

Nicole Samantha Paparella di Bolzano

BOZNER – LAVIS

Lorenzo Cortese di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Matteo Vintari di Bolzano

MAIA ALTA – BRIXEN

Alessandro Lorenz di Trento

Mario Mehilli di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

MORI S. STEFANO – ROVERETO

Simone Pandini di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

Santo Accorso di Bolzano

COMANO TERME FIAVÉ – SAN PAOLO

Valerio Gambacurta di Enna

Andrea Amistadi di Arco Riva

Daniel Uche di Trento

STEGONA – ARCO

Giovanni Matteo di Sana Consilina

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Luca Brizzi di Bolzano

TERMENO – VIPO TRENTO

Medi Danaj di Arco Riva

Simone Bonazza di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO D'ECCELLENZA