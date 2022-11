La rivelazione Mori, bomber Brusco, il giovane Sottovia

Il podio della settimana in Eccellenza non poteva che celebrare il Mori Santo Stefano, che a Lavis ha messo il primo sigillo su un girone d'andata pazzesco. Da applausi pure Rovereto e Comano Terme Fiavé.

1. Mori Santo Stefano

Platonico ma pur sempre significativo titolo d'inverno con una giornata d'anticipo, finale provinciale di Coppa Italia (in calendario sabato 10 dicembre ad Ala contro il Lavis), quarti di finale di Coppa Dao Conad (competizione che ripartirà a marzo): che dire, i primi tre mesi di Mirko Colpo alla guida dei tricolori stanno rasentando la perfezione. Il tutto in un contesto complicato da diversi infortuni, sintomo di come in terra lagarina sia soprattutto il collettivo a fare la differenza.

2. Manuel Brusco (Rovereto)

Il capocannoniere dello scorso campionato di Promozione nella prima parte di stagione ha dovuto fare i conti con diversi malanni fisici. Ebbene, la punta classe 1997 è partita cinque volte dal 1', e in questi cinque match le zebrette hanno centrato tre vittorie, tutte con l'indelebile marchio dell'attaccante che domenica ha steso il quotato Maia Alta con una doppietta decisiva. E all'orizzonte c'è il derby con la capolista Mori Santo Stefano...

3. Mirco Sottovia (Comano Fiavé)

Nelle due recenti vittorie che hanno rilanciato la truppa giudicariese c'è anche lo zampino del centrocampista classe 2004, capace di andare a segno sia nel poker al San Giorgio che nel successo sul campo della Strada del Vino. E domenica a Ponte Arche arriva il San Paolo fanalino di coda: i ragazzi di Paolo Zasa non possono fallire l'appuntamento con i tre punti, così da chiudere al meglio il girone d'andata e guardare con ottimismo alla seconda parte di stagione.

