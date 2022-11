Dro Cavedine nuova capolista, la Benacense si prende il derby

Cambio al vertice nel terzultimo turno del girone d’andata del campionato di Promozione. A comandare la classifica ora è il Dro Cavedine, che approfitta del pareggio nel big match tra Settaurense e Aquila Trento per andare a prendersi lo scettro, nella giornata segnata anche dal successo della Benacense nel derby disputato sul campo del Nago Torbole. Gianluca Pellegrini (Benacense) ha aperto le marcature nel derby

Il Dro Cavedine inanella il decimo risultato utile consecutivo e supera la Rotaliana (al terzo ko di fila) con un gol per tempo, andando a segno con Barreiro e Bombardelli.

L’Aquila Trento non riesce a replicare e, anzi, può guardare con soddisfazione al punto conquistato sul difficile campo della Settaurense, che non riesce a decollare, pagando a caro prezzo alcuni errori di troppo. I chiesani vanno due volte in vantaggio, prima con Sardisco (al 24’) e poi con Lorenzi (su rigore al 79’), ma si fanno raggiungere in entrambi i casi. Le reti della formazione ospite sono di Ermon (al 27’) e di Casagrande, che a due minuti dal 90’ fissa il punteggio sul definitivo 2 a 2.

La Benacense vince il derby, il «Sacco» cala il Settebello

Tra le sfide più attese della giornata c’era, senza dubbio, il derby gardesano tra Nago Torbole e Benacense, che premia i ragazzi di mister Ceraso, ora a -4 dalla vetta. I rivani centrano la quarta affermazione consecutiva e rafforzano la propria candidatura per un ruolo da protagonista nel torneo, superando i rivali con il punteggio di 4-1: a dispetto del risultato finale, la sfida è equilibrata per oltre 70 minuti, con il giocatore della formazione locale Stoppini che replica a Gianluca Pellegrini. A rompere l’equilibrio è l’espulsione di Benoni (al 73’), con la Benacense che ne approfitta e trova la via del gol per tre volte nell’ultimo spicchio di partita con Berasi, Tamoni e Pasqua.

Prosegue anche il «magic moment» del Sacco San Giorgio, che va in goleada con il fanalino di coda Albiano. I roveretani centrano il sesto risultato utile consecutivo, nonché la quarta vittoria di fila, trovando la via del gol con Maurizio Giuliani (doppietta), Bandera, Bertagna, Dalbosco, Guzzo e Pataoner.

Donati e Filippini: esperienza da tre punti

Condinese e Alense si aggrappano all’esperienza dei propri giocatori “simbolo” per conquistare punti pesanti per la classifica. I canarini inanellano la terza vittoria nelle ultime quattro giornate, trovando nel bomber di razza Nicola Donati l’ideale finalizzatore della manovra: Marin illude la Ravinense, ma nell’ultimo quarto d’ora si scatena il cannoniere dei gialloblù, che capitalizza due assist di Triberti.

A riportare il sereno in casa Alense, invece, è l’esperto Michele Filippini, che a Gardolo sigla una doppietta nel finale di gara, permettendo alla sua squadra di rompere un digiuno di vittorie che durava da cinque giornate.

Assieme a Condinese e Alense, sorride anche la Bassa Anaunia, che supera il Calisio grazie a una doppietta di Cristian Zanotti, a vanificare l’iniziale vantaggio ospite siglato da Ceccato. Il gol da 3 punti arriva al 92’.

Finisce in parità, infine, la sfida tra Borgo e Fiemme: Baccega replica a Defrancesco, che aveva inizialmente portato avanti i fiemmesi. A tempo scaduto i valsuganotti hanno l’occasione per conquistare l’intera posta in palio, beneficiando di un calcio di rigore: Cincelli, però, dice “no” a Ferrai.

RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA