Giorgio Zamuner è il nuovo diesse del Trento

Il Trento ha comunicato che Giorgio Zamuner sarà il nuovo direttore sportivo della squadra. Il diesse veneto, classe 1964, in passato è stato consulente di mercato del Pordenone nel 2015/2016 in serie C, quando in panchina sedeva proprio l’attuale allenatore del Trento Bruno Tedino. Successivamente ha lavorato con Padova e Spal. Di seguito la nota del club del capoluogo.

"A.C. Trento 1921 comunica di aver affidato la responsabilità dell’Area Tecnica al Signor Giorgio Zamuner, che assume anche la carica di Direttore Sportivo. A lui va il più caloroso benvenuto da parte di tutto il Club e gli auguri di un proficuo lavoro.

Dopo una lunga carriera da calciatore tra serie B e serie C, Zamuner ha intrapreso la professione di agente Fifa e talent scout. Nel 2015 inizia il proprio percorso dirigenziale al Pordenone come consulente di mercato, per poi trasferirsi al Padova, dove resta per tre anni, conquistando la promozione in serie B. Nelle ultime due stagioni è stato il Direttore Sportivo della Spal nella serie cadetta".