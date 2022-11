Risatti è incontenibile, Taissir è decisivo, la Ravinense vola

Il podio della settimana in Promozione spazia dalle formazioni in lotta per le zone alte della classifica, è il caso di Benacense 1905 e Ravinense, a chi sta lottando con i denti per mantenersi in corsa per la salvezza, come il Gardolo.

1. Matteo Risatti (Benacense 1905)

Seconda tripletta stagionale per la punta di Limone sul Garda, punto di forza della compagine biancoverde. Dopo il tris sul campo del Gardolo, il gardesano si è ripetuto in casa contro la Bassa Anaunia, battuta 4-1 grazie anche al sigillo di Andrea Santuliana. Nella graduatoria dei marcatori l'ex FeralpiSalò, salito a quota 12, guarda tutti dall'alto in basso: mister Massimiliano Ceraso spera che questo sia solo l'inizio...

2. Najib Taissir (Gardolo)

Il confronto tra i gialloblù di mister Stefano Pittalis e il Borgo dell'ex di turno Claudio Squadrani era a dir poco delicato. La truppa del sobborgo, in particolare, aveva la chiara necessità di fare bottino pieno, così da agganciare gli stessi giallorossi e accorciare le distanze dal treno salvezza: missione compiuta grazie alla doppietta di Lorenzo Troncon e al guizzo in pieno recupero del classe 2002, che ha firmato il definitivo e pensantissimo 3-2.

3. Ravinense

Quarta vittoria consecutiva per i biancazzurri di Nicola Laratta, che proseguono la cavalcata in scia delle prime due della graduatoria. Sul difficile campo della Rotaliana è arrivato un convincente 0 a 3 firmato da Nicolò Benedetti, Marco Bordin e Massimo Orsini, un risultato che ha messo in chiaro un'altra volta le qualità della compagine del presidente Nicola Stanchina. Domenica a Mattarello sarà ospite la Condinese, poi sarà la volta del derby di altissima quota in casa della capolista Aquila Trento.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 12ª GIORNATA DI PROMOZIONE