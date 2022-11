Gli assist di Ajdarovski, le doppiette di Biscaro e Loyola

In chiave salvezza pesano moltissimo le vittorie di Comano Terme Fiavé e Arco 1895, mentre l'Anaune Val di Non con tre successi filati ha messo il turbo abbandonando le zone più scomode della classifica: sono i protagonisti delle vittorie di giudicariesi, nonesi e gardesani a salire sul podio della settimana in Eccellenza.

1. Samir Ajdarovski (Comano Terme Fiavé)

E chi l'ha detto che per incidere in una partita bisogna entrare nel tabellino dei marcatori? A gettare la palla nel sacco ci hanno pensato Christian Malfer, Matteo Raveane, Mirco Sottovia e Mattia Poletti, ma a fare impazzire la difesa del San Giorgio e a servire tre preziosissimi assist è stato il classe 1995 ex Dro e Cavedine Lasino, autentico uomo in più nella partita del ritorno in giallonero di mister Paolo Zasa.

2. Nicolò Biscaro (Anaune Val di Non)

La punta nonesa non segnava da inizio ottobre (sigillo vincente contro il Lavis), anche se spesso e volentieri aveva dato contributi importanti alla causa gialloblù. Nella difficile trasferta di Lana, ecco la prima doppietta stagionale del classe 1999 clesiano, salito a quota 6 reti in campionato e ora deciso a proseguire sulla strada intrapresa. Mister Filippo Moratti non può che fregarsi le mani...

3. Joao Loyola (Arco 1895)

Quando i gardesani vincono, una cosa è certa: nel quadro dei marcatori c'è lo zampino il trentenne ex Alense, Mori Santo Stefano, Lavis e Strada del Vino. Dopo aver infilzato Comano Terme Fiavé, Strada del Vino e San Paolo (oltre a Bozner e Lana, ma in quelle circostanze non arrivarono punti sonanti), il centrocampista gialloblù si è ripetuto con una pesantissima doppietta ai danni della ViPo Trento, superata in campo e in classifica dai ragazzi di Ennio Floriani.

