Preziosa vittoria del Levico in casa delle Dolomiti Bellunesi

Moraschi regala una vittoria che vale oro al Levico Terme sul campo delle Dolomiti Bellunesi. In un campionato equilibrato, con la classifica estremamente corta. Il fendente di Moraschi è letale per i padroni di casa che non riescono più a riprendersi. Per la squadra valsuganotta è il primo successo sul campo delle Dolomiti Bellunesi. Per i ragazzi di mister Claudio Rastelli la vittoria vuol dire sorpasso ai danni dei bellunesi e un posto fuori dai playout.

Cronaca

I padroni di casa mantengono in mano il pallino del gioco. Creando i presupposti per mettere la testa avanti sin dai primi minuti. Ci prova Artioli in un paio di occasioni, murato in entrambe le circostanze dalla difesa gialloblù, e con Arcopinto, il cui tiro-cross è deviato da Rosa in angolo. Il Levico Terme prende le misure e concede solo alcune potenziali occasioni ai dolomitici, ai quali manca sempre l’ultimo passaggio. I levicensi non restano a guardare e, a ridosso dell’intervallo, Orsega semina il panico nella retroguardia di casa con Saccon che para in due tempi.

Nella ripresa Svidercoschi ci prova con il sinistro, senza fortuna. Moraschi al 53' trova il gol vittoria con una staffilata imparabile. La squadra del presidente Sandro Beretta tiene bene il campo, senza concedere occasioni ai padroni di casa. Corbanese cerca la reazione negli ultimi minuti di gara ma Rosa para. Il Levico, grazie ad un'ottima partita di Raggio e Dalla Bernardina, tiene fino alla fine e vince 1-0.

Nel prossimo turno in Viale Lido arriverà il Mestre che oggi ha impattato 0 a 0 contro la Luparense

Tabellino

DOLOMITI BELLUNESI-LEVICO TERME 0-1

RETE: 8' st Moraschi

DOLOMITI BELLUNESI: Saccon, Sommacal (23’ st Pasqualino), Onescu, Artioli, Conti, Coissalter (15’ st De Carli), Alari, Macchioni, Corbanese, Svidercoschi, Arcopinto (13’ st Faraon). All. Zanin

LEVICO TERME: Rosa, Pollini (28’ st Marini), Masetti, Gentile, Raggio, Dalla Bernardina, Orsega (36’ st Gubellini), Santuari N., Moraschi (33’ st Preknicaj), Compaore (21’ st Gasperotti), Santuari G.. All. Rastelli

ARBITRO: Rodigari di Bergamo