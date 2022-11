Il Trento con la Virtus Verona vuole tornare a vincere

Caccia ai tre punti. Nell’impegno valevole per la 14esima giornata d’andata del campionato di serie C, sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17.30) il Trento, diciassettesimo in classifica ospita al “Briamasco” la Virtus Verona, ventesima della fila.

I gialloblù, reduci dallo stop sul campo della Pergolettese, che interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi, vanno in cerca del secondo successo casalinga della stagione e il quarto del campionato.

Sino a questo momento il Trento ha raccolto 13 punti in virtù di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 4 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza e Pro Sesto) e 6 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone e Pergolettese), con uno score complessivo di 17 reti realizzate e 21 subite.

La Virtus Verona, invece, ha raccolto 7 punti per effetto di 7 pareggi (contro Lecco, Piacenza, Novara, Mantova, Padova, Arzignano Valchiampo e Sangiuliano City) e 6 sconfitte (contro Pordenone, Feralpisalò, Triestina, Pro Vercelli, Pro Patria e Vicenza), con uno score complessivo di 8 reti realizzate e 17 al passivo.

La sfida tra Trento e Virtus Verona sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio), in modalità Diretta Gol con il commento di Calogero Destro e in streaming video su Eleven Sports, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento), con la voce di Davide Maino.

Virtus Verona

Fondata nel 1921, la Virtus Verona è la seconda realtà calcistica della città scaligera. Nel 2006 sale per la prima volta in serie D, conquistando nel 2013 il passaggio tra i professionisti dopo aver vinto i playoff nazionali. L’esperienza tra i “pro” dura una sola stagione, vista la retrocessione del 2014. Il ritorno in serie C è datato 2018 e la retrocessione del 2019 è “sanata” dall’immediata riammissione in categoria.

Gli elementi di spicco dell’organico guidato dal presidente - allenatore Luigi Fresco, dal 1973 alla Virtus Verona, di cui è tecnico della prima squadra dal 1982, sono il portiere classe 1998 Sheikh Sini, dal 2016 alla Virtus e numero uno della nazionale del Gambia, il difensore Manuel Daffara (14 presenze in serie B con l’AlbinoLeffe, 311 presenze e 7 reti in serie C con Pavia, Nocerina, Perugia, Catanzaro, Lupa Roma, Ancona, Siracusa, Padova e Virtus Verona, il centrocampista islandese Emil Hallfredsson (178 presenze e 5 reti in serie A con Reggina, Verona, Udinese e Frosinone, 73 presenze e 1 rete con la Nazionale Islandese), il trequartista Domenico Danti, alla sesta stagione con la Virtus Verona (5 in serie C: 128 presenze e 31 reti e 1 in serie D: 25 presenze e 12 reti) ed ex Reggina e Vicenza in serie B (10 presenze), Cosenza, Ternana, Nocerina, Barletta e Albinoleffe in C (129 presenze e 20 reti) - assente perché squalificato - e gli attaccanti Juanito Gomez, ex Hellas Verona (88 presenze e 12 reti in serie A, 92 presenze e 25 reti in serie B, 26 presenze e 3 reti in serie C1), Triestina (8 presenze in serie B), Bellaria Igea (54 presenze e 9 reti in serie C2), Gubbio (89 presenze e 38 reti complessive in serie C), Cremonese (7 presenze e 1 rete in serie B), Sicula Leonzio (16 presenze e 2 reti in serie C) e Legnago Salus (30 presenze e 6 reti in serie C) e Michael Fabbro (ex Bassano Virtus in serie C - 89 presenze e 12 reti -, Siena (39 presenze e 3 reti in serie C), Pisa (20 presenze e 1 rete in serie B) e Chievo Verona (29 presenze e 2 reti in serie B).

Gli ex della partita

Saranno due gli ex della partita, entrambi tra le fila gialloblu. Si tratta del difensore Andrea Trainotti, che con la formazione veronese ha disputato quattro campionati, due di serie C (2013 - 2014 e 2018 - 2019) e due di serie D (2011 - 2012 e 2012 - 2013) per un totale di 129 presenze e 6 reti e l’attaccante Andrea Brighenti, che ha vestito la maglia della Virtus Verona in serie D nella stagione 2007 - 2008 (30 presenze e 14 reti).

I precedenti

Gli unici incroci in ambito professionistico tra le due formazioni sono le sfide andate in scena nella scorsa stagione con successo gialloblu all’andata (1 a 0) e pareggio (1 a 1) nella gara di ritorno. Sono, invece, sei i precedenti in gare ufficiali tra le due formazioni in serie D. Trento e Virtus Verona si sono affrontate nella stagione 2006 -2007 (doppio pareggio per 0 a 0), nella stagione 2008 - 2009 (successo gialloblù per 3 a 1 e vittoria veneta per 1 a 0) e nell’annata 2010 - 2011 (pareggio per 1 a 1 e vittoria per 4 a 2 della Virtus).