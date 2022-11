Si rigioca un match juniores, Tione u17 multato per offese

Provengono dalle categorie giovanili le notizie più curiose della settimana per quanto riguarda il Giudice Sportivo: la juniores del Sacco San Giorgio dovrà tornare a Condino, gli under 17 del Tione si sono distinti per comportamenti poco edificanti. Juan Ignacio Molina (qui con capitan Pozza) in pochi secondi giocati a Magré ha rimediato il quinto "giallo"

Eccellenza, cinque squalificati

Sono cinque (tutti per un turno) i calciatori squalificati nel massimo campionato regionale: si tratta di Riccardo Nicolussi (Comano Terme Fiavé), Nils Mayr e Davide Caldato (Termeno), espulsi domenica, Juan Ignacio Molina (Mori Santo Stefano) e Patrick Bacher (Stegona), che hanno raggiunto la quinta ammonizione.

Salterà la partita di domenica anche Thomas Nonnato, mister della Strada del Vino inibito fino al 24 novembre, mentre l'Anaune Val di Non è stata multata di 100 euro “per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara”.

Promozione, Bassa Anaunia multata

Sei i giocatori fermati nel massimo campionato provinciale: salteranno la prossima gara Patrizio Iob (Bassa Anaunia), Fabio Capra (Fiemme), Simone Chiogna (Gardolo) e Gabriel Rosà (Nago Torbole), espulsi domenica, Luciano Lupi (Dro Cavedine) e Paolo Varesco (Fiemme), out per cumulo di ammonizioni.

Inibito fino al 24 novembre Davide Menapace, dirigente della Bassa Anaunia, società multata di 100 euro in quanto “pubblico di casa, offendeva la terna arbitrale, durante tutta la gara”.

Prima Categoria, dodici in castigo

Ordinaria amministrazione pure in Prima, dove sono stati squalificati per una giornata Lorenzo Colpo (Castelsangiorgio), Giordano Dellantonio (Dolomitica), Lorenzo Maurina (Paganella), Lorenzo Ferraglia (Riva del Garda), Alessandro Grandi (Tnt Monte Peller), Davide Dalsasso (Telve), Michele Ciuffi (Alta Giudicarie), Adem Dedic (Avio), Gabriele Decarli (Molveno), Enrico Panelatti (Pieve di Bono), Emanuele Grisenti (Piné) ed Eros Ambrosi (Tione).

Tra i tecnici, invece, non prenderanno posto in panchina Luca Marchiori (Pinzolo Valrendena) e Romano Romani (Castelsangiorgio).

Seconda Categoria, due turni a Parisi

Nel girone A, l'unico dell'ultima divisione del nostro calcio che deve ancora terminare l'andata, è stato squalificato per due giornate Thomas Parisi (Toblino), mentre Gianluca Flaim (Virtus Giudicariese) salterà una gara per cumulo di ammonizioni.

Juniores, si rigioca Condinese-Sacco

Singolare episodio nel campionato juniores provinciale: durante il confronto tra Condinese e Sacco San Giorgio di sabato, il direttore di gara aveva ammonito due volte il lagarino Alex Menolli, senza però estrarre il cartellino rosso. L'arbitro ha ammesso il proprio errore nel referto, così la gara (terminata 1-5) sarà rigiocata.

Under 17, ammenda al Tione

Nel campionato under 17 provinciale, il Tione è stato multato di 100 euro “per offese a un giocatore della Società Virtus Rovere, a fine gara, da parte di giocatori della Società Tione, non individuati”.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: C.U. n°48 del 17/11/22 Stag. 2022/2023