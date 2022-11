Il tris di Marchione, il super Lavis, il duttile Menapace

Altra domenica ricca di risultati a sorpresa in Eccellenza, con il podio della settimana che va quindi a sottolineare le tre vittorie delle compagini trentine nel turno numero 12 del massimo campionato regionale.

1. Kevin Marchione (Mori Santo Stefano)

Fino a domenica, la stagione dell'attaccante tricolore non era certo delle migliori. Tra partite così così e malanni vari, alla voce "gol fatti" figurava un desolante 0, con l'unica rete segnata che risultava quindi il rigore trasformato in Coppa Italia contro l'Anaune Val di Non. In quel di Magré, la svolta: tre sigilli pesantissimi che hanno atterrato la Strada del Vino regalando ai lagarini altrettanti punti oltre al ritorno in cima alla classifica.

2. Lavis

Quando si batte una formazione solida come il Termeno per 5 a 0, il merito va attribuito a tutta la squadra, dallo staff tecnico ai giocatori passando per la dirigenza. La sesta vittoria consecutiva per i ragazzi di Stefano Manfioletti significa anche deciso balzo verso la vetta. Nelle prossime quattro settimane, tre impegnativi match di campionato e la finale provinciale di Coppa Italia contro il Mori Santo Stefano potrebbero mettere il punto esclamativo su un autunno da applausi.

3. Marco Menapace (Anaune Val di Non)

Poco dopo aver trovato con Nicola Micheli la rete del vantaggio, a metà primo tempo della sfida con la ViPo Trento i nonesi hanno dovuto sostituire il centrale difensivo Daniele Allegretti. Assenti Simone Faes (squalificato), Thomas Menghini e Luca Rizzi (infortunati), mister Filippo Moratti ha dovuto ricorrere alla soluzione d'emergenza, abbassando il centrocampista classe 2003. E il 18enne noneso ha risposto con una prova ordinata che ha contribuito ad annullare l'attacco ospite.

