Aquila Trento a Nago, Rotaliana sul «minato» di Storo

Dopo aver visto interrompersi - domenica scorsa - la straordinaria serie positiva che durava dall’inizio del campionato, l’Aquila Trento punta a rialzare prontamente la testa. La capolista troverà sulla propria strada un Nago Torbole affamato di punti, anch’esso chiamato al riscatto dopo la battuta d’attesto patita al “Bettega” di Condino.

Alle spalle della prima della classe, staccate di 4 punti, ci sono Rotaliana e Dro Cavedine. La formazione di Mezzolombardo sembra scoppiare di salute e, dopo un avvio complicato, ha inanellato sei vittorie consecutive. Ad attendere la squadra di mister Brugnara ora c’è la Settaurense, una delle liete sorprese della prima parte del torneo. I chiesani sono reduci dal ko esterno rimediato in Val di Fiemme, arrivato dopo sette risultati utili di fila. La sfida di domenica rappresenterà un importante banco di prova per entrambe.

Potrà contare sul fattore campo, invece, il Dro Cavedine, che non conosce la parola sconfitta dal 18 settembre scorso (4 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 7 giornate) e domenica affronterà il Gardolo, chiamato ad aggrapparsi al carattere per provare a dare una scossa alla classifica.

Tra le squadre del momento c’è anche la Bassa Anaunia, galvanizzata dalla vittoria conquistata domenica scorsa in casa della prima della classe. I nonesi hanno raccolto 15 punti sui 18 disponibili nelle ultime sei giornate e ora attendono la visita della “mina vagante” Sacco San Giorgio, che negli ultimi tre weekend ha battuto Alense e Calisio, pareggiando (nel mezzo) con la Benacense.

Ritrovato il sorriso nel derby con il Gardolo, la Ravinense punta a confermarsi nei quartieri nobili della graduatoria, andando a caccia del bottino pieno nel match interno contro un Fiemme che venderà sicuramente cara la pelle, ritrovatosi nelle ultime settimane (doppia affermazione su Albiano e Settaurense).

Si annuncia interessante anche la sfida di centro classifica tra Calisio e Benacense, distanziate attualmente di due lunghezze l’una dall’altra, mentre a Borgo saranno in palio punti pesanti: i valsuganotti vogliono dar seguito al pareggio con il Dro Cavedine, ma troveranno di fronte a loro un’Alense che non può più permettersi di sbagliare, pena una situazione di classifica che andrebbe a complicarsi non poco.

In Val di Cembra, invece, il fanalino di coda Albiano riceverà la visita della Condinese, che nell’ultimo turno ha ritrovato la vittoria e se stessa, superando il Nago Torbole.

PROGRAMMA E TERNE ARBITRALI (domenica, ore 14.30)

BASSA ANAUNIA – SACCO SAN GIORGIO

Gabriele Mery di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

Kilian Lucas Orrigo di Bolzano

BORGO – ALENSE

Gabriele Pio Nisi di Trento

Davide Barozzi di Rovereto

Simone Bonazza di Trento

CALISIO – BENACENSE

Luca Maria Di Paolo di Merano

Gianluca Testa di Merano

Flaviano Ticli di Merano

DRO CAVEDINE – GARDOLO

Claudio Bettin di Trento

Mattia De Bortoli Morandi di Arco Riva

Andrea Sartori di Trento

NAGO TORBOLE – AQUILA TRENTO

Denise Perenzoni di Rovereto

George Muraviev di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

PORFIDO ALBIANO – CONDINESE

Alessandro Piccoli di Rovereto

Giovanni Magli di Trento

Marcantonio Giannone di Arco Riva

RAVINENSE – FIEMME

Marco Claus di Trento

Massimiliano Baccini di Arco Riva

Giulio D’Alterio di Trento

SETTAURENSE – ROTALIANA

Samuele Benini di Arco Riva

Matteo Lizza di Rovereto

Giovanni Zomer di Rovereto

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE