Due giornate a Rocca e Zancanella, multate Cornacci e Iliria

Settimana all’insegna dell’ordinaria amministrazione, o quasi, per il giudice sportivo. Nel campionato di Eccellenza sono nove i giocatori sazionati. Il portiere del Mori Santo Stefano Lorenzo Rocca, espulso domenica scorsa nel corso del big match con il San Giorgio, è stato squalificato per due giornate, una invece per Lorenzo Rech (Arco), Daniel Huber (Brixen), Giulio Cetrangolo (Lavis), Giovanni Paoli (Lavis), Julian Bacher e Noah Gietl (Stegona). Un turno di stop anche per Simone Faes (Anaune) e Sven Kerschbaumer (Brixen), che domenica scorsa hanno rimediato il quinto cartellino giallo. Lorenzo Rocca (Mori), squalificato per due giornate

Promozione: due giornate a Davide Zancanella (Albiano)

In Promozione il giudice sportivo ha comminato due turni di squalifica a Davide Zancanella (Albiano) e uno a Louis Golob (Aquila Trento), Matteo Bazzanella (Calisio) e Andrea Bortolameotti (Dro Cavedine). Una giornata per recidività in ammonizione a Marco Butterini (Condinese), Daniel Chesani (Dro Cavedine), Teodor Lungu (Gardolo), Giacomo Mazzucchi (Nago Torbole) e al mister della Benacense Massimiliano Ceraso.

Prima Categoria: Valer (Aldeno) out per due turni

In Prima Categoria dovrà rimanere lontano dai campi da gioco per due turni Mirko Valer (Aldeno), mentre trascorreranno una domenica ai box Simone Demurtas (Stivo), Alberto Tamanini (Azzurra), Fadi Habib Mousalli (Baone), Lorenzo Carpi (Garibaldina), Omar Hosni (Mezzocorona), Fabrizio Sartori (Monte Baldo), Michael Nella (Pinzolo Valrendena), Nicola Moser (Telve) e Giovanni Rosa (Trambileno). Una giornata anche a Nicolò Gigli (Ledrense), Matteo Caumo (Ortigaralefre), Andrea Gattamelata (Predaia) e Davide Peterlini (Trambileno), sanzionati per recidività in ammonizione (quinto cartellino giallo).

Seconda: multe per Cornacci e Iliria

Il giudice sportivo ha sanzionato con 100 euro di multa Cornacci e Iliari. Nel caso dei fiemmesi, come recita il comunicato ufficiale, «per aver permesso la presenza in panchina del Sig. Zaopo Diego, che non risultando tesserato dovrà scontare la squalifica della prima settimana dopo la regolarizzazione del tesseramento». La multa dell’Iliria, invece, è motivata dalle offese di sostenitori di parte nei confronti del direttore di gara.

Passando alle squalifiche, fuori per una giornata Alessandro Rampazzo (Adige), Luca Prandini (Bagolino), Antonio Capelli (Bolghera) e Musa Hoxha (3P Val Rendena). Ai box per una domenica, per recidività in ammonizione, anche Anton Daprà (Cauriol), Franco Anderle (Civezzano), Hamza Younsi (La Rovere), Kevin Fedel (Oltrefersina), Riccardo Patuzzi (Vallagarina).

Juniores Provinciali: successo a tavolino per la Dolasiana

Il giudice sportivo ha decretato la vittoria a tavolino della Dolasiana (3-0) in merito alla gara del 2 novembre scorso con la Rotaliana, sanzionata «per aver schierato sette giocatori fuori quota anziché sei come da deroga concessa», come si legge nel comunicato ufficiale.

Dovrà rimanere in tribuna fino al 23 febbraio, invece, l’allenatore del Telve Nicola Trentin, in quanto, come scritto nel comunicato, «espulso per offese dal direttore di gara, si rifiutava di allontanarsi e con tono di sfida si avvicinava all’arbitro, tentando più volte di colpirlo con un pugno, non riuscendoci perché lo schivava».