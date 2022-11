Lucchini, Simonini e Savoi griffano le sorprese di giornata

Non sono mancati i risultati ad effetto nella decima giornata di Promozione: ecco quindi che sul podio salgono i protagonisti delle vittorie - in parte inattese - di Bassa Anaunia, Sacco San Giorgio e Fiemme.

1. Alessandro Lucchini (Bassa Anaunia)

La compagine nonesa è fatta così, sa offrire autentici colpacci contro squadre quotate per poi magari perdersi contro formazioni con meno credenziali (vedi Coppa Dao Conad e relativo capitombolo sul campo dell'Alpe Cimbra). Domenica in casa dell'Aquila Trento, capolista che si presentava imbattuta, le cose sembravano mettersi male dopo il gol del biancazzurro Ivan Devigili, ma la truppa di Tiziano Bernhardt non ha mollato, vincendo grazie anche al secondo e decisivo gol firmato dal centrocampista classe 2000.

2. Matteo Simonini (Sacco San Giorgio)

Dopo i 4 punti raccolti sui difficili campi di Alense e Benacense 1905, i roveretani erano attesi dall'esame delle Fucine: sul sintetico di casa, infatti, i rionali non avevano raccolto nemmeno un punto nelle prime 4 gare. Contro il quotato Calisio, la svolta, tradotta in un secco 3 a 0 nel quale spicca la doppietta dell'ex Mori Santo Stefano, con capitan Patrick Bandera a completare il quadro nel terzo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Giorgio Manica.

3. Dennis Savoi (Fiemme)

Ai Dossi si presentava la lanciata Settaurense 1934, reduce da ben 7 risultati utili consecutivi: nonostante questo, la compagine di Claudio Dellasega ha imposto la legge di Cavalese, dove i fiemmesi non perdono dallo scorso campionato. Dopo il rigore del vantaggio siglato da Tommaso Varesco, a far calare il sipario sul match nella ripresa è stato l'ex Lavis e Verla, che 8 minuti dopo l'entrata in campo ha sfruttato lo spunto di Simone Valle per mettere nel sacco il definitivo 2 a 0.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 10ª GIORNATA DI PROMOZIONE