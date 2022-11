Coppa Dao Conad, è il momento dei sedicesimi di finale

Sono rimaste in 32, pronte a sfidarsi in partite "secche", per conquistare la prima storica Coppa Dao Conad, che ha visto al via tutte le società dilettantistiche iscritte al Comitato trentino della Figc. Simone Omodei e la ViPo Trento saranno di scena a Mezzocorona

I sedicesimi di finale si giocheranno tra mercoledì e giovedì, con il big match tra Calisio e Ravinense che finirà sotto i riflettori del nostro portale, pronto a offrirvi un servizio speciale sulla stracittadina tra due ambiziose compagini di Promozione. Tante le sfide inedite in calendario, con le sette formazioni di Eccellenza che dovranno fare i conti con la voglia di colpaccio delle compagini di Prima e Seconda Categoria pronte ad ospitare le big del calcio regionale.

Il programma (mercoledì, ore 20)