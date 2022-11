C'è la trasferta di Tavagnacco per un Trento rabbioso

Il Trento Calcio Femminile, nella settima giornata del campionato di Serie B, sarà impegnato in trasferta, domenica 6 novembre, contro il Tavagnacco (fischio d’inizio ore 14.30). Le gialloblu di mister Spagnolli, pur in evidente crescita dal punto di vista delle prestazioni e dell’adattamento alla categoria, sono ancora alla ricerca dei primi punti salvezza lontano dal Briamasco e cercheranno di sfruttare l’occasione del match in Friuli, contro una diretta concorrente, per muovere la classifica. La gara, in programma allo Stadio Comunale di Tavagnacco (UD), sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

L’allenatore gialloblu potrà disporre dell’intero organico ad eccezione dell’attaccante Alexandra Stockner.

«Veniamo da una gara, quella con il Chievo, che ci ha lasciato grande rabbia dal momento che abbiamo avuto delle occasioni che non siamo risulti a concretizzare, non riuscendo poi a fare risultato. - dice Massimo Spagnolli - Dobbiamo, per questo motivo, convogliare questa rabbia verso la partita di domenica per cercare di dare continuità alle buone prestazioni, a cui è evidente che dovranno seguire però anche i risultati. Affronteremo una squadra giovane, che corre molto, che non molla mai e che viene inoltre da tre risultati utili consecutivi: dovremo affrontare la gara con il giusto equilibrio e la giusta determinazione ed essere brave sul piano dell’agonismo a pareggiare la loro intensità. Sono convinto che poi, con le nostre qualità, riusciremo a creare le occasioni per portare a casa la partita».

Il match tra Tavagnacco e Trento sarà diretto dal sig. Vittorio Umberto Branzoni della sezione di Mestre, coadiuvato dagli assistenti Marco Roncari e Stefano Petarlin di Vicenza.