A Melta la stracittadina degli ex, Aquila in casa con la Bassa

Non ha nessuna intenzione di calare il proprio ritmo l'Aquila Trento: l'imbattuta capolista di Promozione domenica attende al Talamo la Bassa Anaunia, compagine che già ha centrato risultati di spicco e che quindi proverà ad impensierire il collettivo di Massimo Tamanini. Viaggia alla volta di Borgo, invece, l'inseguitrice Dro Cavedine, mentre la squadra più in forma del momento, ovvero la Rotaliana (5 vittorie consecutive), giocherà tra le mura amiche contro il fanalino di coda Porfido Albiano, formazione che ha raccolto appena un punto nelle ultime 8 gare. Un'altra compagine in netta risalita è la Settaurense 1934 (7 risultati utili di fila), che però dovrà affrontare la lunga trasferta di Cavalese, casa di un Fiemme che in casa sbaglia pochissimo. Nicola Laratta, mister della Ravinense oltre che ex Gardolo

A Melta, intanto, si giocherà un derby particolare: stando alla classifica il confronto tra Gardolo (penultimo) e Ravinense (quarta) è quasi un testa-coda, ma i diversi ex (su tutti il tecnico ospite Nicola Laratta) e la rivalità cittadina potrebbe cambiare le carte in tavola. L'altra compagine dei sobborghi, ovvero il Calisio, andrà alla ricerca del riscatto sul campo di un Sacco San Giorgio che nelle ultime settimane ha rialzato la testa. A centro classifica sarà sfida aperta ad ogni risultato quella tra Alense e Benacense 1905, infine in Valle del Chiese si giocherà per punti pesantissimi: la Condinese non può permettersi passi falsi e punta a raggiungere un Nago Torbole che segna col contagocce.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 14.30)

ALENSE - BENACENSE

Emanuele Arturo Sacquegna di Trento

Marco Nasca di Trento

Stefano Plotegher di Trento

AQUILA TRENTO - BASSA ANAUNIA

Emanuele Volani di Rovereto

Marcantonio Giannone di Arco Riva

Danilo Coppola di Trento

BORGO - DRO CAVEDINE CALCIO 2022

Alessio Salladina di Trento

Yoan Battan di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

CONDINESE - NAGO TORBOLE

Francesco Duranti di Trento

Marjo Mehilli di Trento

Mattia De Bortoli Morandi di Arco Riva

FIEMME - SETTAURENSE 1934

Leonardo Porcelli di Trento

Antonio Pugliese di Trento

Simone Bonazza di Trento

GARDOLO - RAVINENSE

Cheikh Ahmadou Bamba Thioune di Merano

Guido Maglio di Bolzano

Mattia Marchetti di Bolzano

ROTALIANA - PORFIDO ALBIANO

Luca Maria Di Paolo di Merano

Gianpiero Picca di Merano

Fabian Schroffenegger di Merano

SACCO SAN GIORGIO - CALISIO

Aleksej Galic di Arco Riva

Marco Lorenzoni di Rovereto

Luca Schmid di Rovereto

