Le doppiette pesantissime di Pataoner, Lungu e Dubini

Cosa hanno avuto in comune il derby lagarino vinto dal Sacco San Giorgio, il bollente scontro diretto in coda conquistato dal Gardolo e la lunga trasferta vincente della Settaurense 1934? Le doppiette che hanno deciso le tre partite e i cui protagonisti monopolizzano il podio della settimana di Promozione.

1. Daniele Pataoner (Sacco San Giorgio)

Il centrocampista scuola Rovereto ha scelto un'occasione speciale per firmare i primi due gol in campionato: il classe 2003 nel giro di due minuti a fine primo tempo ha infatti segnato in modo cruciale la sfida tra i fratelli Manica, concretizzando due occasioni che poi hanno indirizzato la partita del Mutinelli. Nella ripresa, infatti, l'Alense ha provato a riportarsi in gara, ma senza mai riuscirci del tutto.

2. Teodor Lungu (Gardolo)

Il cruciale confronto tra due formazioni relegate nei bassifondi è stato aperto e chiuso dal centrocampista moldavo che vanta pure una presenza nei preliminari di Conference League. Prima un tiro dal limite ad aprire le danze, poi la decisiva punizione al 91': i due gol del classe 1995 hanno atterrato il Porfido Albiano regalando ossigeno puro ai gialloblù di mister Stefano Pittalis.

3. Giorgio Dubini (Settaurense 1934)

La compagine storese, dopo una partenza stentata, vuole risalire la classifica, quindi la trasferta sul campo del Borgo era un appuntamento da non sbagliare. Inizialmente il match sembrava arridere ai giallorossi di Claudio Squadrani, in vantaggio con Cristiano Feller, poi è arrivata a cavallo dei due tempi la doppietta della punta ledrense che ha cambiato tutto, prima del definitivo 1-3 firmato da Federico Lorenzi.

