Il senso del gol dei bomber Canali, Brusco e Kumrija

Il podio della settimana in Eccellenza premia la domenica d'oro dei bomber di Arco 1895 e Rovereto, che con i propri gol hanno regalato tre punti d'oro a gialloblù e zebrette, mentre all'Anaune Val di Non non è bastata la doppietta della punta ex Dro Alto Garda e Mezzocorona.

1. Marco Canali (Arco 1895)

Tre gol in dodici minuti: questi i numeri che sintetizzano l'exploit di domenica del bomber di Castione, che nella parte finale del primo tempo ha indirizzato in modo inequivocabile il match tra i gardesani e il San Paolo. Nel finale è poi arrivato il sigillo di Joao Loyola, a griffare un poker tanto netto quanto pesante per la classifica dei ragazzi di mister Ennio Floriani, vogliosi di evadere quanto prima dai bassifondi della classifica.

2. Manuel Brusco (Rovereto)

Il capocannoniere dello scorso campionato di Promozione mancava come l'aria alla matricola lagarina. Rientrato part-time in quel di Cles dieci giorni fa, domenica la punta bianconera è tornata titolare nel difficile match sul campo del Brixen, battuto dalla compagine di mister Paolo Eccher grazie anche alla fondamentale doppietta del ritrovato riferimento offensivo. E al Quercia si torna a respirare ottimismo.

3. Genci Kumrija (Anaune Val di Non)

Dopo l'acuto sul campo dello Stegona alla prima di campionato, l'attaccante classe 1998 non aveva più lasciato il segno nel tabellino dei marcatori. Sull'ostico rettangolo del Bozner, ecco il risveglio con due gol che sembravano regalare i tre punti all'affamata truppa di mister Filippo Moratti. Nel finale, però, Andrea Gasparini ha risposto alla stessa maniera, fissando il risultato sul 2-2.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 9ª GIORNATA DI ECCELLENZA