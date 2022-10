Big match da segno X, Calisio e Rotaliana prendono quota

Dopo sette successivi consecutivi, arriva il primo stop parziale per la capolista Aquila Trento, che impatta nel big match di giornata con la Benacense, ma mantiene comunque cinque punti di margine sulla prima delle inseguitrici, il Dro Cavedine, fermato a propria volta sul pareggio dalla Ravinense. Alle spalle delle formazioni allenate da Tamanini e da Ischia si fa largo la coppia composta da Rotaliana e Calisio, entrambe vittoriose, nella giornata segnata dal colpaccio del Sacco San Giorgio, che batte l’Alense. Matteo Bazzanella, autore della seconda rete del Calisio (foto Sportrentino.it)

Aquila e Dro Cavedine si fanno raggiungere

L’Aquila Trento sembrava lanciata verso un nuovo successo, avanti 2-0 grazie alla doppietta di Devigili, a segno con una doppia conclusione vincente dal limite dell’area avversaria. Le Benacense, però, ha avuto il merito e la forza di non darsi mai per vinta, capace di raddrizzare le sorti della sfida con Gianluca Pellegrini (in rete dopo una bella combinazione con Calcari) e Risatti.

Non approfitta dell’occasione il Dro Cavedine, che sul campo di casa si vede raggiungere in extremis dalla Ravinense nell’altra partita di cartello dell’ottava giornata del campionato di Promozione.

Chesani indirizza la sfida sui giusti binari per la squadra di Ischia al 71’ e manca il colpo del ko con Sanchez, che fallisce un calcio di rigore. Non lo sbaglia, invece, Ferrari, che al 93’ sigla l’1-1 dal dischetto regalando un punto d’oro alla Ravinense, ridotta pure in 10 nel finale per l’espulsione di Pisetta, trova

Rimonta vincente per la Rotaliana, Calisio corsaro a Condino

Alle spalle di Aquila Trento e Dro Cavedine si fa largo la coppia formata da Rotaliana e Calisio, appaiate a quota 15 punti in classifica. La Rotaliana raccoglie nuove conferme – e la quarta vittoria consecutiva – nel match casalingo contro la Bassa Anaunia. Sotto 1 a 0 per effetto della rete di Jahic, i padroni di casa riescono a ribaltare il punteggio nell’ultimo quarto di gara, pareggiando i conti con Traetta e trovando il gol del sorpasso all’89’: il match winner è Timpone.

Domenica da 3 punti – pesantissimi – anche per il Calisio, che nell’ultimo quarto d’ora riesce a fare propria la vivace battaglia sportiva andata in scena al “Bettega” di Condino. In terra chiesana si assiste a una sfida dai toni agonistici accesi, con i ragazzi di mister Max Baldo più concreti rispetto ai padroni di casa della Condinese. La partita si decide sulle palle inattive: Luca Bazzanella, entrato da poco in campo, sigla l’1 a 0 sugli sviluppi di un corner, mentre a siglare il raddoppio è suo fratello Matteo, a segno su calcio piazzato.

Colpaccio Sacco San Giorgio, la Settaurense prende quota

A siglare il colpo di giornata è il Sacco San Giorgio, che supera in trasferta la più quotata Alense. Un micidiale uno-due di Pataoner in chiusura di primo tempo permette alla squadra di Giorgio Manica di andare al riposo avanti 2-0. Nella ripresa Filippini accorcia le distanze, prontamente ristabilite da Andreis. Medesima cosa fa Guzzo al 93’, dopo la rete del momentaneo 3-2 siglata su rigore da Fiorini all’85’.

Successo pesantissimo anche per la Settaurense, che a Borgo centra il sesto risultato utile consecutivo (tre vittorie e altrettanti pareggi negli ultimi sei turni). I chiesani vanno sotto nel punteggio (gol di Feller per i valsuganotti), ma a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo ribaltano il punteggio e chiudono i conti: le reti portano la firma di Dubini (doppietta) e Lorenzi.

In coda sorride il Gardolo

Ossigeno puro per il Gardolo, che vince lo scontro diretto con il Porfido Albiano e lo supera in classifica, cedendogli lo scomodo ultimo posto. Il primo tempo è vibrante, con Lungu e Bazzoli (su rigore) che portano avanti 2-0 il Gardolo, raggiunto in chiusura di frazione dai cembrani, in rete con Ferrari e Manuel Veneri. Quando il pareggio sembra ormai scritto, ci pensa Lungu, che al 91’ sigla la personale doppietta e regala la seconda vittoria stagionale in campionato alla squadra allenata da Pittalis.

Finisce in parità, infine, l’incontro Fiemme-Nago Torbole, con il portiere della formazione ospite Alessandro Bertoldi grande protagonista.

RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA