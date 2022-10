Il Trento perde, via mister D'Anna e il diesse Gementi

Il Trento perde in casa con il Renate per 2-0, via il tecnico Lorenzo D'Anna e il direttore sportivo Attilio Gementi. L'ufficialità è arrivata nella serata di domenica.

Un Trento troppo brutto per essere vero cade sotto i colpi dei brianzoli, dopo una gara dominata dagli ospiti con i gialloblù ancora una volta incapaci di rialzare la testa. La gara si risolve negli ultimi venti minuti, dopo l'espulsione di Osuji (al 55'), con Maistrello e Ghezzi che approfittano delle amnesie difensive trentine. Mister Lorenzo D'Anna, esonerato dopo la sconfitta con il Renate

La cronaca

Lorenzo D'Anna cambia ancora modulo ed interpreti. Basta 3-5-2, si torna ad un 4-3-1-2. Marchegiani in porta, con Garcia Tena e Trainotti al centro della difesa, mentre sugli esterni due giocatori più di contenimento che di spinta, come Semprini e Ferri. In mezzo al campo Mihai funge da playmaker, con Damian ed Osuji in supporto, mentre Belcastro poco più avanti ad innescare Brighenti (al posto di Bocalon) e Ianesi.

Il Renate si impossessa subito del pallino del gioco con Morachioli sempre pericoloso sulla fascia mancina, m Marchegiani nel primo tempo fa sempre buona guardia. I gialloblù ad inizio ripresa ci provano da calcio piazzato con Belcastro, ma dopo una mischia al limite dell'area di rigore ospite il Renate si proietta in avanti con Osuji che riceve il secondo giallo per aver trattenuto il pallone tra le gambe dopo un contrasto con Morachioli. Il Trento, in dieci, perde le proprie poche certezze e il Renate di Dossena trova due gol, sempre con Morachioli a fare il diavolo a quattro sull'out mancino. 2-0 per brianzoli, fine della partita e dell'avventura di D'Anna sulla panchina del Trento.