In Seconda 3 giornate a Flaim, Avio disattento tra gli juniores

In Seconda Categoria Giovanni Flaim della Robur ha incassato 3 giornate di squalifica in quanto "espulso per una spinta violenta a un avversario, offendeva il direttore di gara", mentre il compagno di squadra Luca Iori è stato fermato per due turni, così come Mohamed Zid del Nogaredo.

Più pesante la squalifica comminata a Youcef Lafdjah, junior della Virtus Rovere che "espulso per somma in ammonizioni, offendeva e minacciava il direttore di gara". Nel medesimo campionato l'Athesis, che la scorsa settimana aveva perso a tavolino per aver schierato troppi fuoriquota, mette in cascina tre punti comodi in quanto stavolta è stato l'Avio a spedire in campo ben otto fuoriquota contro i sei consentiti.

Nel campionato under 15 provinciale, inoltre, il Vela Piedicastello ha perso a tavolino contro il Borgo dopo aver schierato giocatori fuori età.

Spiccano inoltre tante multe a causa di pubblico scorretto, con una preoccupante densità di tali provvedimenti nelle categorie giovanili.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: C.U. n°33 del 06/10/22 Stag. 2022/2023