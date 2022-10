La Rotaliana senza cambi, i gol di Barreiro e Jahic

La quinta giornata del massimo torneo provinciale ha offerto storie da raccontare, tra cui le tre che abbiamo selezionato per il podio della settimana.

1. Rotaliana

Da inizio anno, in più occasioni mister Flavio Brugnara si è ritrovato a dover fare i salti mortali al momento di disegnare la formazione biancazzurra. Questo soprattutto per dei limiti a livello numerico che stanno penalizzando il cammino della compagine di Mezzolombardo. Ebbene, domenica Tommaso Mariotti (direttore sportivo nonché giocatore) e soci hanno espugnato il campo del Sacco San Giorgio senza effettuare nemmeno una sostituzione.

2. Ayrton Barreiro (Dro Cavedine)

Il derby del Basso Sarca tra il Nago Torbole e la sorprendente squadra guidata da mister Claudio Ischia si è deciso grazie ad una giocata del sudamericano giunto in estate alla corte del presidente Lucio Carli. Al quarto d'ora la traiettoria disegnata dalla punta ospite ha inchiodato l'estremo gardesano Alessandro Bertoldi, con i padroni di casa poi incapaci di rimediare.

3. Devis Jahic (Bassa Anaunia)

L'attaccante classe 2002 è tornato quest'anno nella società del presidente Flavio Berti dopo un'annata passata tra Anaune Val di Non e Lavis, dove solamente in due occasioni il classe 2001 è stato schierato titolare. In quel di Campodenno domenica la punta ha ripagato la fiducia di mister Tiziano Bernhardt, siglando le due reti che hanno completato il poker avviato dal solito Cristian Zanotti.

