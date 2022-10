Le doppiette di Clementi e Pfitscher, la saracinesca Gionta

Dopo una domenica a fortissime tinte altoatesine, anche il podio della settimana di Eccellenza non poteva che premiare i due bomber che hanno segnato il turno numero 6 del massimo campionato regionale. Non manca però una menzione per chi ha contribuito in modo significativo all'unica gioia trentina della giornata.

1. Jonas Clementi (Maia Alta)

Prima un gol da attaccante puro, saltando il diretto marcatore e mettendo la palla nel sette battendo il portiere Francesco Bonomi. Poi, dopo il momentaneo pareggio lagarino firmato da Daniel Pedrotti, un tocco a conclusione di una bella azione corale, utile a firmare il definitivo 1-2. Così il bomber del Maia Alta ha mandato al tappeto il Mori Santo Stefano, permettendo alla truppa di mister Flavio Toccoli di raggiungere proprio i tricolori in vetta.

2. Alex Pfitscher (Termeno)

In cima alla classifica ci sono anche i bianconeri di Mauro Bandera, che grazie alla doppietta del capocannoniere del torneo hanno espugnato il non certo facile campo del Bozner, atterrato da una punizione e da una gran botta dalla distanza. Il numero 9 dei traminer ha messo a segno qualcosa come 8 gol in 6 giornate: con questo ruolino di marcia, impossibile non sognare in grande...

3. Alessio Gionta (Anaune Val di Non)

Dopo tre partite con 6 gol al passivo e senza troppe soddisfazioni, il portiere che ha trascorsi anche al Napoli ha vissuto la prima domenica da protagonista con la maglia dell'Anaune Val di Non. Qualche parata decisiva sulle conclusioni degli avanti del Lavis hanno infatti permesso ai gialloblù di chiudere per la prima volta in stagione una partita con la porta inviolata, oltre che di cogliere tre punti pesantissimi.

